Сам по собі факт встановлення інвалідності людині не може розглядатися роботодавцем як підстава для її звільнення з роботи. Стаття 17 Закону «Про основи соціальної захищеності осіб із інвалідністю в Україні» (далі — Закон №875) забороняє роботодавцю обмежувати їх трудові права (зокрема, звільняти зі своєї ініціативи), нагадують у Держпраці.

Винятки — коли за висновком медико-соціальної експертизи стан здоров’я працівника перешкоджає виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю та безпеці праці інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенням здоров’я осіб із інвалідністю.

Таким чином, звільнення працівника в разі встановлення інвалідності можливе лише в зазначених вище випадках.

Після отримання висновку МСЕК про умови та характер праці працівника, якому встановлено інвалідність, роботодавець зобов’язаний розглянути можливість створення для нього належних умов праці. При цьому необхідно враховувати особливі потреби людини, а також рекомендації МСЕК.

Рішення роботодавця про звільнення працівника в разі встановлення інвалідності буде вважатися правомірним лише тоді, коли йому за характером діяльності неможливо створити умови праці відповідно до висновку МСЕК, або вирішити питання про переведення на іншу роботу (посаду).

Стаття 19 Закону №875 встановлює обов’язок роботодавців забезпечити виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю:

у розмірі 4 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік — для роботодавців, у яких працює понад 25 осіб;

у кількості одного робочого місця — для роботодавців, у яких працює від 8 до 25 осіб.

За невиконання нормативу роботодавці згідно зі ст.20 Закону №875 мають сплачувати адміністративно-господарські санкції, сума яких визначається в розмірі:

середньої річної заробітної плати за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування особи з інвалідністю і не зайняте нею — з чисельністю 15 і більше працівників;

половини середньої річної заробітної плати — з численністю від 8 до 15 працівників.

Посадові особи роботодавця за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб із інвалідністю можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі від 170 до 340 грн відповідно до ч.2 ст.188-1 КпАП.