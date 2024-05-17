Є відомості, що поливи буряків підсоленою водою роблять коренеплоди смачнішими, зокрема солодшими. Пояснюється тим, що ця культура потребує натрію та хлору — елементів, що містяться в солі. Однак слід розуміти, що хороші врожаї можливі лише за комплексного догляду за посівами.

ПРАВИЛА ПОЛИВУ

Буряки люблять вологу, особливо потребують її на перших етапах розвитку. Частота поливів залежить від погодних умов. Важливо, щоб вода потрапляла до коренів, тобто на глибину 15–20 см — на кв.м знадобиться 7–15 л води. Вона має бути нехолодна — від 16 до 23 градусів. Поливають у міжряддя. Після поливу посадки можна прорідити. З вологого ґрунту легше висмикувати зайві паростки. Для кращого утримання вологи землю на грядках мульчують — на майбутній урожай дуже негативно впливає ґрунтова кірка.

А ось незадовго до збирання врожаю поливи повністю припиняють, аби коренеплоди стали більш цукристими.

ПЕРЕД ПОЛИВОМ — ПОСОЛИТИ

Аби не нашкодити посадкам, полив солоною водою здійснюють не частіше, ніж тричі за сезон. Перший полив — після появи перших листочків. Вдруге — в період формування коренеплоду. Втрете — через 2 тижні після другого. Поливають вранці або ввечері. Зволожують по листю. На 10 л води — 15–20 г солі. Не завадить додати також літрову банку деревної золи. У такій кількості сіль не нашкодить ані рослинам, ані ґрунту.

НЕ ЛИШЕ НАТРІЙ І ХЛОР

Окрім натрію та хлору, буряк потребує також інших корисних елементів. Так, на врожай і цукристість значною мірою впливає бор. Якщо його бракує, листя скручується, загниває та чорніє. У плодів може спостерігатись дуплистість і гниль серцевини. Солодшими також є плоди, які в достатній кількості отримували марганець. Тож під час одного з поливів варто до 10 л води додати 1–2 г марганцівки. А щоб зробити добриво комплексним, сюди ж додають по ст.л. суперфосфату та калімагнезії, ч.л. сечовини та 0,5 ч.л. сечовини. З комплексних добрив ефективною буде також нітроамофоска (30–40 г на 10 л води).

З органічних добрив підживлюють розчином пташиного посліду (1:15) чи коров’яку (1:10).

Лідія ГЕРАЩЕНКО.