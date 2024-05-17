Рецепт м’ясної буханки неймовірно простий, зручний для буднів, без проблем, а страва виходить дуже смачною! Як гаряча страва може замінити котлети, або ж ковбасу до хлібу. Готувати можна з будь-якого фаршу, а також на основі цього рецепта можна експериментувати зі спеціями та наповненням — так м’ясна буханка не набридатиме.

На розмір форми 11х30 см:

1 кг фаршу (я беру яловичину та свинину)

100 г копченої ковбаси

4 скибочки черствого батона

100 мл молока

1 середня цибулина

2 зубчики часнику

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

чверть чайної ложки меленої паприки

0,5 чайної ложки меленого лаврового листа

0,5 чайної ложки меленого коріандру

1 чайна ложка солі

Розмочити батон у молоці, віджати. Прокрутити через м’ясорубку фарш разом із ковбасою (вона надасть копченого аромату), батоном і цибулею. Додати вичавлений часник, спеції, перемішати.

Форму вистелити пергаментом, щоб потім було зручно діставати м’ясний хлібець. Викласти фарш, добре ущільнюючи, щоб не було порожнин.

Випікати 50 хв. в розігрітій до 180 градусів духовці. Готовність перевірити так: якщо проколоти шпажкою (виделкою), має виділятися прозорий сік.

Перед нарізанням дати постояти 10–15 хв. у формі. Можна подати замість котлет до гарніру. Як охолоне, м’ясний хлібець добре нарізатиметься тонкими шматочками. Смакуватиме замість ковбаси.

Євгенія ЖУРАВЕЛЬ. м. Ковель.