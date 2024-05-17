Рецепт м’ясної буханки неймовірно простий, зручний для буднів, без проблем, а страва виходить дуже смачною! Як гаряча страва може замінити котлети, або ж ковбасу до хлібу. Готувати можна з будь-якого фаршу, а також на основі цього рецепта можна експериментувати зі спеціями та наповненням — так м’ясна буханка не набридатиме.
На розмір форми 11х30 см:
- 1 кг фаршу (я беру яловичину та свинину)
- 100 г копченої ковбаси
- 4 скибочки черствого батона
- 100 мл молока
- 1 середня цибулина
- 2 зубчики часнику
- чверть чайної ложки чорного меленого перцю
- чверть чайної ложки меленої паприки
- 0,5 чайної ложки меленого лаврового листа
- 0,5 чайної ложки меленого коріандру
- 1 чайна ложка солі
Розмочити батон у молоці, віджати. Прокрутити через м’ясорубку фарш разом із ковбасою (вона надасть копченого аромату), батоном і цибулею. Додати вичавлений часник, спеції, перемішати.
Форму вистелити пергаментом, щоб потім було зручно діставати м’ясний хлібець. Викласти фарш, добре ущільнюючи, щоб не було порожнин.
Випікати 50 хв. в розігрітій до 180 градусів духовці. Готовність перевірити так: якщо проколоти шпажкою (виделкою), має виділятися прозорий сік.
Перед нарізанням дати постояти 10–15 хв. у формі. Можна подати замість котлет до гарніру. Як охолоне, м’ясний хлібець добре нарізатиметься тонкими шматочками. Смакуватиме замість ковбаси.
Євгенія ЖУРАВЕЛЬ. м. Ковель.
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