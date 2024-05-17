Найчастіша причина потрапляння їжі до дихальних шляхів — банальна неуважність. Зазвичай дихальну та травну систему розділяє своєрідна заглушка — надгортанник, який щільно закриває горло при ковтанні (це безумовний рефлекс). Коли широко відкрити рот перед дзеркалом і постаратися побачити глибину власного горла, ймовірно, зможете побачити щось на зразок білої кісточки. Тільки це не кістка, а хрящ — той самий надгортанник.

Якщо під час їжі сміятися і базікати, синхронність ковтання та закриття надгортанника порушиться, і їжа потрапить замість стравоходу до трахеї. З цього моменту рахунок йде на хвилини. Прохідність дихальних шляхів потрібно відновити якнайшвидше!

Багато хто чув про метод Геймліха — справжню панацею від потрапляння їжі до дихальних шляхів.

Що ж такого винайшов Генрі Геймліх? Просто він вкотре довів, що все геніальне — просте. Адже для того, щоб шматок їжі або предмет видалити з трахеї, потрібно змусити легені максимально швидко видихнути повітря, що міститься в них. Але стиснути захищену ребрами грудну клітку не так просто. Тому Геймліх запропонував використати для цього діафрагму. Людина, яка надає допомогу, встає за спиною потерпілого й обома руками немов обхоплює його за талію. Ліву руку необхідно стиснути в кулак і покласти на сонячне сплетіння тому, хто вдавився, а другу руку — розкритою долонею зверху. Потім потрібно нахилити його вперед і різко натиснути обома руками в напрямку назад і трохи вгору. Якщо з першого разу не вийшло, потрібно повторювати процедуру до отримання результату. Підвищення внутрішньочеревного тиску, підйом діафрагми та зменшення об’єму легень — усе це разом має фізично виштовхнути чужорідний предмет із просвіту трахеї.

РИБ’ЯЧА КІСТКА

Мабуть, найчастіше люди давляться рибними кістками. З одного боку, дрібна кісточка не така небезпечна, як великий шматок їжі, що потрапив у дихальні шляхи. З іншого, кістка може встромитися в тканини гортані або стравоходу й довго ускладнювати життя, а рану на слизовій оболонці постійно подразнюватиме слина та їжа. Тим більше, що в рані може початись запалення. Тому кісточки потрібно позбутися якнайшвидше. Для цього лікарі рекомендують проковтнути невеликий шматочок теплого вершкового масла, а якщо його під рукою не виявилося, підійде чайна ложка соняшникової або оливкової олії. Через деякий час спробуйте добре прокашлятися, можна попросити оточуючих постукати по спині — це допоможе кістці зрушити з місця. Після її видалення рекомендують прополоскати рот розчином антисептика, підійде навіть фурацилін.

ЦЕ ІНСУЛЬТ!

Нерідко причиною порушень ковтання, через які людина раптово починає давитись, може виявитися інсульт. Його часто не відразу розпізнають, запаморочення та нудоту приймають за будь-що, тільки не за симптом порушення мозкового кровообігу. І першою явною ознакою може виявитися саме дисфагія, або утруднене ковтання. Помітивши, як людина середнього або похилого віку під час їжі стала постійно поперхуватися, не залишайтеся осторонь, запропонуйте їй на якийсь час припинити прийом їжі та розпитайте про інші симптоми — оцініть мову, пам’ять, симетрію обличчя та язика, рівноцінність сили рук і ніг. Якщо щось насторожує, потрібно якнайшвидше викликати лікаря.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.