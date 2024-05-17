КОЛО СПАДКОЄМЦІВ

Для початку визначте, хто матиме право успадкувати майно за заповітом. Це потрібно зробити до того, як оформлювати заповіт. Тобто чи доцільно його складати, якщо й за законом спадкоємець отримає майно.

ОБЯГ СПАДЩИНИ

При складанні заповіту визначте обсяг майна (перелік) і розподіліть частки майна, якщо спадкоємців декілька.

ЗВЕРНЕННЯ ДО НОТАРІУСА

Коли визначилися з колом спадкоємців, необхідно звернутися до нотаріуса з такими документами:

паспорт громадянина України;

РНОКПП;

свідоцтво про право власності на нерухоме майно.

Законом також передбачено можливість явки нотаріуса додому, адже більшість громадян пишуть заповіт лише в похилому віці або під час важких хвороб.

СКЛАДАННЯ ЗАПОВІТУ ТА ЙОГО ПІДПИСАННЯ

Ви як заповідач можете самостійно скласти заповіт або скористатись послугами юриста чи нотаріуса.

Спадкодавець ознайомлюється зі змістом такого заповіту й потім власноруч його підписує.

Якщо заповідач не може поставити підпис самостійно, то потрібні 2 свідки для посвідчення дійсного волевиявлення спадкодавця.

ДЕРЖМИТО

За вчинення нотаріальної дії державним нотаріусом щодо посвідчення заповіту передбачена сплата державного мита в розмірі 0,05 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Ця сума йде в бюджет держави. Приватні нотаріуси державного мита не справляють — за вчинення нотаріальних дій вони беруть плату, розмір якої визначають за домовленістю між нотаріусом і заповідачем, однак він не може бути меншим, ніж розмір ставки державного мита, яке справляють державні нотаріуси за аналогічні дії.

ВЧИНЕННЯ НОТАРІУСОМ ПОСВІДЧУВАЛЬНОГО НАПИСУ

На складеному документі нотаріус робить спеціальний посвідчувальний напис, ставить свою особисту печатку та підпис.

Копію складеного заповіту забирає спадкодавець, а оригінали залишаються в нотаріуса.

РЕЄСТРАЦІЯ ЗАПОВІТУ в СПАДКОВОМУ РЕЄСТРІ

Після здійснення всіх дій нотаріус вносить реєстраційний запис до Спадкового реєстру, що містить номер, дату та установчі дані заповідача.

Після смерті заповідача нотаріус озвучує текст для родичів та інших спадкоємців, зазначених у документі.

Нагадуємо, що разом зі спадковим майном до спадкоємця переходять і боргові зобов’язання спадкодавця.

За матеріалами: Finance.ua