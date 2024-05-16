Салат ідеально підходить для вечері, насичує, та водночас не викликає відчуття важкості.

250 г кисломолочного сиру

2 середні помідори

маленька цибулина

200 г вареної ковбаси

4 варених яйця

150 г твердого сиру

невеликий пучечок зеленої цибулі

6 столових ложок майонезу

сіль

чорний мелений перець

Помідори нарізати середніми кубиками, цибулину — дрібними. З’єднати їх та перемішати. Ковбасу нарізати маленькими кубиками, твердий сир крупно натерти, посікти зелену цибулю. Відокремити жовтки від білків. Білки нарізати маленькими кубиками, жовтки дрібно натерти. Засмачити майонез сіллю та перцем.

Викладати салат у прозорий салатник шарами. На низ покришити кисломолочний сир. Зверху — помідори з цибулею, яєчні білки — змастити половиною майонезу. Далі — ковбаса, твердий сир, майонез. Прикрасити салат смугами з цибулі та жовтків.