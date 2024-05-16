Для отримання хорошого врожаю треба створити сприятливі для росту та розвитку солодкого перцю умови. Причин, із яких перець скидає квіти та зав’язі, може бути чимало.

Спека, коливання температури. Найкраща температура для запилення перцю — 22–25 градусів. А ось вища негативно позначається на плодоношенні.

Нестача освітлення. Перець важливо висаджувати на добре освітлених ділянках і не загущувати посадки. Дуже близько посаджені рослини ще й виснажують ґрунт і конкурують за поживні речовини. Відстань між кущами має бути 30–40 см, а у високорослих сортів — ще більша.

Брак вологи. Перець потребує регулярних частих поливів, особливо в період цвітіння. Якщо вологи недостатньо, рослини уповільнюють ріст, листя сохне, квіти опадають. Поливають нехолодною водою.

Дефіцит поживних речовин. Якщо рослині не вистачає поживних речовин, вона відчуває стрес і намагається вижити. Можна підживити посадки розчином міндобрив (на 10 л води 20 г аміачної селітри, 40 г суперфосфату та 30 г сульфату калію). Із органіки — розчином коров’яку (1:10) або пташиного посліду (1:15–20). Деякі городники рекомендують обривати перші квіти, аби кущі зміцнились.

Помилки при підживленні. Особливо небезпечний для перцю надмір азоту — цей елемент спричиняє ріст зеленої маси на шкоду плодоношенню. Якщо ж забагато фосфору та калію — рослини утворюють велику кількість плодів, а потім намагаються позбутись частини з них. За такої ситуації підживлення на деякий час припиняють.

Хвороби та шкідники. Павутинний кліщ і білокрилка, фітофтороз і вертицильоз також можуть стати причиною опадання квітів і зав’язей, хоча й нечасто.

Погане запилення. Таке буває за несприятливих погодних умов — тривалих дощів або сильної спеки. Для кращого запилення квіти можна злегка струшувати. А ще бажано висаджувати поруч кілька сортів.

Борна кислота вам у поміч! Допоможе зберегти квіти й зав’язі така проста процедура, як обприскування кущиків борною кислотою — 10 г на 10 л води. Цей елемент стимулює цвітіння, зміцнює зав’язі, робить плоди солодшими та смачнішими. А ще суттєво збільшує врожайність (до 25 відсотків). Обприскують у суху безвітряну погоду вранці або ввечері. Препарат розчиняють у невеликій кількості гарячої води, а потім доводять до необхідної кількості холодною.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.