Риба, запечена в омлеті в духовці, залишається соковитою і смачною. Таку страву цілком можна назвати дієтичною, що дуже важливо для тих, кому не можна смажене. Виходить, як запіканка, і добре нарізається шматочками.

* 500–600 г філе риби (хека, мерлузи, тріски)

* вершкове масло та олія

ЗАЛИВКА:

* 3 яйця

* 80 мл молока

* столова ложка борошна

* 0,5 чайної ложки солі

Рибу нарізати шматочками приблизно по 3–4 см. На сковороді розігріти олію та вершкове масло (трохи), викласти шматочки риби, налити 50 мл води. Так риба буде не смажитися, а тушкуватися. Трохи підсолити. Тушкувати не більше 5 хв. Зняти з вогню. У мисці збити яйця з сіллю, влити молоко. Всипати борошно. Перемішати, щоб не було грудочок. Відповідну форму для запікання змастити вершковим маслом. Щільно викласти шматочки риби рівним шаром. Залити яєчною сумішшю. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку на 25–30 хв.

Порада: для рецепта можна взяти не готове філе, а тушку. Для цього опустити рибу в киплячу воду, варити 5 хв. Зняти з вогню. Трохи остудити. Потім відокремити м’ясо від кісточок. І далі готувати в духовці за рецептом.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.