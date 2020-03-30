30 березня – день святого Олексія, чоловіка Божого, як величає його церква. Народ назвав цей день днем Теплого Олекси. Запримітили: свою пісеньку «Покинь сани, бери віз» заспіває вівсянка; щука хвостом лід розбиває.

Отоді дівчата вже починали співати веснянки, а господарі виставляли вулики на пасіку, відкривали вічка «навстіж». Вони неодмінно брали з собою ікони Олексія, Зосима і Саватія – покровителів бджіл. Але за умови, якщо сніг розтанув, тепло прийшло.

Коли ж весна пізня, погода стоїть холодна, то пасічник ішов до бджіл, клав руку на вулик і промовляв: – Нуте, бджоли, готуйтеся; прийшла пора, летіть та не лінуйтеся! Приносьте густі меди, рівні воски, часті рої! Хай це буде Богу на славу, а мені на спожиток!

Крім того, пасічник просив у Всевишнього, аби послав літо медове, а Святого Олексія, щоб благословив виліт бджіл і захищав їх від усякого лиха.

У народі кажуть:

– на Олексія виверни голоблі за саней;

– на Олексія з гір вода тече, а з зимівлі риба рухається;

– на Олексія тепло -– весна буде теплою.

Підготував Тарас ЛЕХМАН.