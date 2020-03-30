Морська капуста сама по собі дуже корисна, але в чистому вигляді її мало хто любить. А якщо додати до неї варені яйця і свіжий огірочок, то такий салат — чудова можливість включити до свого весняного раціону цей корисний продукт.

* 200 г морської капусти

* 200 г огірків

* 2 яйця

* банка кукурудзи (340 г)

* 100 г майонезу

* сіль (за смаком)

Яйця круто відварити. Нарізати кубиками. Огірки нарізати кубиками. У салатник покласти морську капусту (можна нарізати дрібніше), огірки, яйця і кукурудзу. Додати майонез (краще домашній), посолити, добре перемішати.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.