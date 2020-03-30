Морська капуста перш за все містить у собі великі запаси йоду — вживання 30 г здатне поповнити дефіцит йоду в організмі людини, що дуже корисно для профілактики хвороб щитовидки.

Капуста підвищує працездатність, допомагає відновити сили. Тож від депресії, нудьги й апатії не лишиться ані сліду! Також її вважають чудовим засобом проти атеросклерозу. Відомо, що японці, які часто її вживають, страждають від цієї недуги рідше за інші народи.

Морська капуста має низьку калорійність, але водночас надає відчуття ситості. При щоденному вживанні в крові знижується рівень холестерину, серце і судини зміцнюються, тиск нормалізується, а клітини оновлюються. Завдяки корисним властивостям із капусти виготовляють препарати, які виводять з організму жир, омолоджувальні косметичні засоби проти зморшок, а також настоянки для зміцнення суглобів. Іншими словами, морська капуста подовжує молодість, допомагає стати стрункими й активно бореться з недугами. Насолоджуйтесь морським делікатесом, але знайте міру — нормою вважається 100 г на день. Оскільки надлишок йоду шкідливий для організму.

Що приготувати з морської капусти, якщо немає часу? Її можна дрібно нарізати і додати в будь-яку страву — супи, картопляне пюре, гречку або звичайний салат із помідорами й огірками.

Діана ШЕПЕЛЬ.