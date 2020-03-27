У магазинах багато препаратів для боротьби з міллю. Але хімія може бути не менш небезпечною і для людини, особливо алергіків, тож наповнювати нею оселю нерозумно. Від шкідників, здатних знищити улюблений одяг, оберігають натуральні ароматизатори — неотруйні і менш агресивні.

МІШЕЧКИ З ТРАВАМИ

У шафу з речами покладіть мішечки (можна марлеві), наповнені сухими травами. Найчастіше використовують лаванду, але також ефективно відлякує міль полин, звіробій і м’ята. Мішечки потрібно періодично м’яти в руках, щоб «оживити» запах, а раз на сезон міняти наповнювач. Можна використовувати аптечні трави або заготовити їх влітку.

ДЕРЕВИНА

Для порятунку вовняних речей на полицях шафи можна зберігати невеликі спили сосни або каштана. Аромат деревини стійкий, але ненав’язливий, а метеликів відлякує чудово.

ЕФІРНІ ОЛІЇ

Можна обрати ту ефірну олію, яка вам найбільше подобається — міль не підступиться, а ваші речі приємно пахнутимуть. Найбільш ефективні від молі олії лаванди, чайного дерева, герані та гвоздики.

Наносити жирну олію потрібно не на речі, а на ватки, помістивши їх на полицях. Аби уникнути підробок, найкраще купувати олії в аптеці.

ЗАПАШНЕ МИЛО

Мило, на відміну від трав і олій, довше зберігає запах. Шматочки мила з вираженим ароматом можна загорнути в тонку тканину і покласти на полиці між речами, а також вкласти в кишені пальто і піджаків.

ГЕРАНЬ

Це не лише красива кімнатна рослина, а й надійний захисник від шкідників. Наявність у кімнаті герані практично виключає можливість появи молі. Також можна використовувати сухе листя — його кладуть у шафу в мішечках. 