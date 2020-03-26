Простий рецепт несолодкої випічки — картопляного печива, який допоможе «утилізувати» залишки пюре. Таке печиво можна приготувати на закуску і подавати разом з паштетами або іншими намазками. І ніхто не здогадається, що в його основі картопля. В печиво можна додавати різні прянощі: кулінарні трави, горішки, паприку. А також зверху посипати кунжутом. З’їдається вмить, як насіння!

* 200 г картопляного пюре

* 120 г борошна

* 70 г вершкового масла

* 1 жовток

* 0,5 чайної ложки солі

Картоплю відварити до готовності. Повністю злити воду, потовкти на пюре. Обов’язково охолодити, для холодного пюре знадобиться менше борошна, отже печиво буде ніжнішим. Додати розтоплене масло, жовток, сіль. Перемішати, всипати борошно. Вимісити тісто. Зліпити в кулю. Підсипати борошна на тісто і на качалку, тонко розкачати. Тісто скласти вчетверо. Знову посипати борошном, розкачати і скласти вчетверо. Ще раз зробити те саме. Готовий прямокутник добре охолодити, поставивши на 15–20 хв. у морозилку. Розкачати приблизно 5–7 мм заввишки, вирізати печиво. Перекласти на деко, застелене пергаментом. Змастити білком. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку, випікати 15–17 хв.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.