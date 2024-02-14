Такий варіант молочної страви пам’ятаю ще з дитинства, її готувала моя бабуся. А тепер і я готую для своїх онуків. Затірка виходить набагато смачнішою, ніж молочна вермішель, а ще один плюс — після охолодження вона не набухає, як покупні макаронні вироби.

1,5 л молока

0,5 чайної ложки солі

1 столова ложка цукру

шматочок вершкового масла

Для затірки:

1 яйце

100 г борошна

2–3 столові ложки води

чверть чайної ложки солі

Борошно обсмажити на сухій сковорідці до золотавого відтінку. Одразу зняти з вогню. В миску вбити яйце, посолити, трохи збити. Всипати все борошно, розтерти виделкою — має вийти дрібна крихта. Додати воду, продовжуючи розтирати, щоб утворилася крупніша крихта. За необхідності можна додати ще 1–2 столові ложки води.

Воду з молоком скип’ятити, посолити. Викласти затірку, перемішати. Варити до готовності 7–10 хв. Зняти з вогню, додати масло, накрити кришкою. Дати настоятися 10 хв.

Аліна ЧЕПУРНА. м. Ковель.