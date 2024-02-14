Це спеціальний «гаджет» для вашого саду, який захищає кору дерев від шкідників, агресивних сонячних променів і морозів, шкідливого впливу ультрафіолету. Є навіть лікувальні бинти — вони містять дози відновлювальних речовин, що прискорюють регенерацію пошкоджених тканин кори.

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ

Обмотати бинт навколо штамба до першого розгалуження, захоплюючи нижню частину скелетних гілок. Обмотувати потрібно помірно туго, міцно закріпивши «хвостик» — щоб птахи чи тварини, вітер або негода не могли знівелювати вашу працю.

Які бувають: