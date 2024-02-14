Електронний лікарняний — зручний сервіс, яким українці користуються вже понад два роки. Проте насправді, буває, особливо в умовах воєнного стану, що лікар не може підтвердити тимчасову втрату працездатності в електронній системі охорони здоровʼя. Що це за ситуації та як діяти лікарю й пацієнту, роз’яснюють у МОЗ.

* Якщо сплив термін, протягом якого лікар може виправити помилку у висновку про тимчасову непрацездатність в ЕСОЗ. У такому випадку рішення про видачу листка непрацездатності приймає лікарсько-консультативна комісія або керівник закладу.

* У разі відсутності зв’язку між Електронним реєстром листків непрацездатності (система Пенсійного фонду України) та Реєстром медичних висновків в ЕСОЗ більше 7 днів.

* Коли в умовах воєнного стану користувачі не мають доступу до ЕСОЗ.

* Якщо пацієнт звернувся за продовженням випадку тимчасової непрацездатності з порушенням термінів за умови, що це порушення сталося внаслідок воєнного часу (людина, приміром, перебувала під окупацією). Рішення про продовження виданого раніше лікарняного приймає лікарсько-консультативна комісія або керівник закладу. Зазначається номер листка непрацездатності, який продовжується.

Варто зазначити, що видача паперових листків непрацездатності можлива в період дії воєнного стану та протягом трьох місяців із дня його припинення.

Крім того, залежно від ситуацій можливе поєднання електронного та паперового лікарняного в межах одного випадку тимчасової непрацездатності.