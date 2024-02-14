Кількість випадків отруєння чадним газом і продуктами горіння різко зростає в холодну пору року. Обігріваючи своє помешкання пічками, генераторами та іншими нагрівальними приладами, люди не завжди дотримуються правил їх експлуатації, що може спричинити трагедію. Тому ДСНС і МОЗ нагадують про ризики, які може спричинити використання такого обладнання, та радять, як діяти й допомогти постраждалим у разі отруєння чадним газом.

ЧИМ НЕБЕЗПЕЧНИЙ

Він абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті.

Щоб вчасно зреагувати у випадку отруєння ним, запам’ятайте основні симптоми:

головний біль,

нудота,

прискорене дихання,

слабкість,

відчуття втоми та запаморочення.

Від об’єму та часу, впродовж якого людина вдихає чадний газ, залежить ступінь отруєння та вираженість симптомів. Проте реакція на отруєння чадним газом може розвинутися й упродовж дуже короткого проміжку часу (навіть кількох хвилин). Люди, які сплять або перебувають у стані алкогольного сп’яніння, можуть отримати смертельне отруєння СО ще до появи симптомів.

ПЕРША ДОПОМОГА

Якщо ви або ваші близькі підозрюєте в себе отруєння чадним газом, вимкніть усі прилади, крім електричних, і відчиніть вікна. Вийдіть або винесіть потерпілого на свіже повітря, покладіть під голову подушку, розстебніть куртку.

Найкраща допомога в разі отруєння чадним газом — довготривале вдихання кисню. Але таку терапію проводять в умовах медичного закладу.

Викличте рятувальників (ДСНС) за номером 101 або 112, аварійну газову службу за номером 104 та швидку допомогу за номером 103. (Нагадайте своїм дітям, стареньким батькам номери екстрених служб).

Під час роботи яких приладів може виділятися:

портативні бензинові генератори,

газові обігрівачі та водонагрівачі,

каміни,

двигуни внутрішнього згоряння автомобілів,

дров’яні, газові, вугільні печі (особливо якщо піч пошкоджена та на ній видно тріщини) тощо.

ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ

Не залишайте без нагляду ввімкнені газові прилади.

Для обігріву помешкання використовуйте лише призначені для цього прилади (не використовуйте для цього газову плиту).

Регулярно перевіряйте справність газового обладнання, вентиляційних каналів і димоходів.

У помешканні з пічним опаленням завжди відчиняйте заслінку в пічці чи комині.

Не встановлюйте електровитяжку та газову колонку в одному приміщенні.

Часто провітрюйте приміщення, в якому є газові прилади.

Установіть детектор чадного газу — прилад для визначення його концентрації в повітрі.

Не спалюйте нічого в пічці чи каміні, якщо до них не під’єднана вентиляція.

Крім того, не використовуйте генератор чи будь-які бензинові двигуни на відстані менш як 6 метрів від вікон, дверей чи вентиляційних отворів. Використовуйте подовжувач потрібної довжини, щоб тримати генератор на безпечній відстані.