Справжнє тістечко «Картопля» готують не з покупного печива, а з домашнього шоколадного бісквіта. Тільки бісквіт і крем із масла та згущеного молока. Це найсмачніший варіант!

Бісквіт:

5 середніх яєць

150 г цукру

дрібка солі

50 г молока

150 г борошна

30 г какао

0,5 чайної ложки розпушувача

Крем:

180 г вершкового масла

180 г згущеного молока

2 чайні ложки ванільного цукру

Яйця збити міксером із сіллю та цукром до пишності. Влити молоко, трохи збити. Окремо з’єднати борошно, какао, розпушувач. Акуратно вмішати віночком борошняну суміш. Викласти тісто на деко, застелене пергаментом (30х40 см, але можна трохи більше чи менше). Випікати бісквіт у духовці, розігрітій до 180 градусів, приблизно 11–13 хв. Готовність перевірити зубочисткою. Дістати з духовки, дати охолонути.

Продукти для крему мають бути кімнатної температури. М’яке масло збити міксером до пишності. Для аромату додати ванільний цукор. Ввести згущене молоко, збити до однорідності.

Бісквіт поламати на шматочки, перетерти на крихту в чаші міксера. З’єднати шоколадну крихту з кремом. Перемішати спочатку ложкою, а потім руками. Має вийти пластична маса, з якої зручно формувати тістечка. Якщо на ваш смак вийшло не дуже солодко, можна додати трохи цукрової пудри. Розділити масу на 12 рівних частин. Сформувати «батончики». Викласти на дошку, застелену пергаментом. Поставити в холодильник на кілька годин. Тістечка мають добре застигнути. Присипати какао.