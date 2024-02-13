При пранні білизни та одягу завжди додаю в машину трохи солі.

Це, по-перше, допомагає зберегти яскравість кольорів, а також запобігає линянню тканин. По-друге, сіль прибирає жовтизну та є ефективним засобом у боротьбі з плямами. А ще забезпечує м’якість тканин. Це особливо актуально при пранні рушників. Корисна сіль і для самої машини, бо усуває накип, бактерії та грибок, таким чином подовжуючи термін експлуатації техніки. Також прибирає неприємний запах. До того ж ще й поліпшує виполіскування порошку з одягу. Помічено, що речі, випрані з сіллю, швидше висихають. А це особливо актуально взимку.

Оптимальна кількість солі — 1—2 ст.л. на одне прання. При пранні рушників до солі можна ще додати 200 мл оцту. А для чищення машини від накипу — пів склянки соди. Ці інгредієнти поміщають у відсік для кондиціонера.

Людмила РОМАШКО.