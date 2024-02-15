Оскільки останнім часом у ЗМІ поширювалася некоректна інформація від імені Мінсоцполітики щодо начебто можливого блокування банківських карток пенсіонерів через відсутність руху коштів на них, у відомстві її спростували, наголосивши, що не давали жодних коментарів стосовно будь-якого блокування банківських карток українських громадян.

По-перше, тому що жодної норми такого плану немає в законодавстві чи нормативних актах, які регулюють сферу соцзабезпечення. По-друге, тому що Мінсоцполітики не має ані повноважень, ані технічної можливості впливати на діяльність банків щодо блокування банківських карток.

Новина, яка була некоректно інтерпретована окремими ЗМІ, стосується іншого.

Якщо пенсіонер із числа внутрішньо переміщених осіб, котрий став на облік як ВПО до 24.02.2022 року, не користується своєю банківською карткою протягом тривалого періоду (не менше 6 місяців), і по такій картці немає руху коштів, пенсія такій особі продовжує нараховуватись, але до моменту зʼясування обставин не перераховується на її картковий рахунок.

Причина цього в тому, що значна частина пенсіонерів, зареєстрованих як ВПО до 24.02.2022 року, проживає на тимчасово окупованій території. В такій ситуації держава не має можливості оперативно зʼясовувати інформацію щодо того, чи власник картки не втратив до неї доступ (і нею згодом можуть скористатися шахраї) і чи живий він, адже під час війни ризики смерті чи зникнення людини, на жаль, зростають у рази.

Тому для продовження виплат такій особі держава має отримати підтвердження, що пенсіонер живий і сам користується своєю карткою. До моменту, поки підтвердить свою особу, ПФУ і далі нараховує йому пенсію, але не перераховує на картку.

Щойно людина виходить на зв’язок і підтверджує свою особу, нараховані виплати перераховують на її рахунок. Інформація ж щодо можливого блокування картки не відповідає дійсності.