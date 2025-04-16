Надзвичайно ароматна, в міру солодка домашня випічка. Дуже ніжний, пухкий і доволі соковитий м’якуш вас точно підкорить.

700 г борошна

220 мл молока

4 яйця

160 г меду

100 г вершкового масла

50 г в’яленої вишні

50 г родзинок

50 г волоських горіхів

10 г швидкодіючих дріжджів

1 чайна ложка солі

У миску просіяти борошно. Додати дріжджі та сіль, перемішати. В іншій мисці з’єднати яйця та мед, влити тепле молоко, перемішати до однорідності. Перелити яєчну масу в миску з борошном. Замісити тісто — воно липке та вологе, тому краще місити міксером із насадкою гачок. Як борошно зволожиться, поступово, по маленькому шматочку вмісити масло. Тісто зібрати в кулю, поставити в тепло на 1 год. для підйому. Як підійде, додати розпарені та підсушені вишню та родзинки, підсмажені та посічені горіхи, вмісити в тісто. Знову сформувати кулю і поставити в тепло на 40 хв. Як підніметься, обережно обім’яти, розділити тісто на 3 частини (вийдуть 3 великі паски). Заповнити форми на 2/3. Прикрити харчовою плівкою і відправити на вистоювання в тепле місце, поки заготовки виростуть майже до крайки форм (знадобиться близько 40 хв.).

Духовку розігріти до 170 градусів. Поставити паски випікатися на 40 хв., до красивої рум’яної шапочки. Гарячим медовим паскам дати хвилин 5–7 постояти у формах, після чого зняти їх. Випічка дуже ніжна та висока, тому радимо остуджувати паски на м’якій подушці, періодично перевертаючи з боку на бік.

Як прикрасити великодню випічку, вирішувати тільки вам.