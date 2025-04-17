Не раз чула, що можна оформити пенсію, не виходячи з дому, і що тепер це стало ще простіше. Що для цього потрібно?

Антоніна. Рівненська обл.

Насправді, так і є: сьогодні, щоб оформити пенсію, не обов’язково особисто йти до Пенсійного фонду України — відповідну заяву можна подати онлайн, підтверджують у Мінсоцполітики. І навіть мати кваліфікований електронний підпис (КЕП) теж не обов’язково, адже можна скористатись «Дія.Підписом».

Щоб отримати «Дія.Підпис», завантажуємо на смартфон мобільний застосунок «Дія» та активуємо безпосередньо «Дія.Підпис». Смартфон використовуватимемо паралельно із комп’ютером.

Для оформлення пенсії онлайн потрібні будуть скановані копії документів.

Тут треба врахувати, що:

скани робимо з оригіналів документів;

вони мають бути кольоровими, чіткими та читабельними;

зберігати скани слід у форматах JPG або PDF;

розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 мегабайт.

Ну і, звичайно, назви скан-копій повинні відповідати виду просканованого документа.

Заяву на оформлення пенсії подаємо дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для цього робимо такі кроки

Заходимо в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ через комп’ютер (https://portal.pfu.gov.ua/).

У правому верхньому куті натискаємо «Вхід» та обираємо опцію «Увійти до системи» через «Дія.Підпис».

У новому вікні натискаємо кнопку «Отримати код для входу».

Після цього скануємо QR-код, що з’явиться на екрані (за допомогою опції сканування QR-коду в додатку «Дія»).

Для цього заходимо в застосунок «Дія» на смартфоні та наводимо зчитувач QR-коду на квадрат з QR-кодом.

Натискаємо на телефоні «Підтвердити».

Активуємо «Дія.Підпис», пересунувши кнопку активації в крайнє праве положення.

Підтверджуємо особу через перевірку за фото, керуючись підказками смартфона, та натискаємо «Далі».

Вводимо на телефоні п’ятизначний код для накладання «Дія.Підпис».

Якщо «Дія.Підпис» використовується вперше — код необхідно запам’ятати.

Якщо всі кроки успішні, запит на авторизацію через «Дія.Підпис» для входу на вебпортал ПФУ підтвердиться, а на екрані телефону з’явиться відповідний напис — «Підтверджено».

При цьому вхід в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ виконається автоматично.

Потім на комп’ютері в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ в розділі «Щодо пенсійного забезпечення» обираємо вкладку «Заява на призначення пенсії».

Обираємо вид пенсії, наприклад, «Пенсія за вислугу років».

Відповідаємо на запитання в анкеті-опитуванні для «заповнення атрибутів звернення», натискаючи кнопку «Продовжити».

Додаємо скан-копії необхідних документів (через кнопку «Додати файл») та натискаємо кнопку «Сформувати заяву».

Завершуючи всі операції, підписуємо заяву за допомогою «Дія.Підпису» та надсилаємо до ПФУ, натиснувши кнопку «Підписати та відправити до ПФУ».

За результатом опрацювання заяви слідкуємо в розділі «Мої звернення».