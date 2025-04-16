Як же я люблю мальви! Але у своєму квітнику ніяк не можу їх виростити. Зазвичай сходить лише 1–2 насінини, ростуть дуже повільно, зацвісти не встигають, а наступного року вже навіть не сходять. Словом, цвіту жодного разу так і не побачила. Але надії не втрачаю і прошу улюблену газету розповісти, як же виростити мальву.

Ірина СУХОРУКОВА. Сумська обл.

«Заснули мальви бiля хати,

Iх мiсяць вийшов колихати.

I тiльки мати не засне, мати не засне,

Жде вона мене», —

співається у відомій пісні Володимира Івасюка.

Раніше мальви були майже в кожному дворі. Шкода, що за модою на газони та хвойні рослини у сучасних садибах мальву нині зустрінеш нечасто. А виростити її нескладно, треба лише запастись терпінням. Найчастіше зустрічаються дворічні сорти мальви, тому в перший рік після посіву рослина нарощуватиме листову розетку, і лише на другий рік зацвіте.

Насіння. Вибирайте якісне насіння від надійних виробників. Обов’язково зверніть увагу на термін придатності та умови зберігання. Цікаво! Насіння мальви зберігає схожість 3 роки. І помічено, що саме трирічне сходить краще, ніж свіже.

Підготовка ділянки. Мальва добре росте на сонячних ділянках. А оскільки вона високоросла, то місце бажано обрати безвітряне. Віддає перевагу пухкому родючому ґрунту (бажано суглинку) з хорошим дренажем і нейтральною реакцією. Важкі та перезволожені ділянки їй підходять погано. Ділянку перекопують, видаляють бур’яни та розпушують ґрунт. За потреби вносять компост або перегній.

Посів. Мальву можна вирощувати з розсади або посівом насіння у відкритий ґрунт. Для розсади насіння варто було висіяти в лютому–березні (при цьому сіянці не пікірують, бо не люблять цього). Перед посівом бажано замочити насіння в теплій воді на пів доби, щоб розм’якшити тверду оболонку та прискорити проростання. У травні, коли мине загроза приморозків, розсаду висаджують на клумбі. При безрозсадному способі вирощування насіння на грядку висівають у квітні–травні, також коли мине загроза заморозків. На грядці роблять борозенки на відстані 30–40 см і висівають насіння на глибину 2–3 см. Глибше не потрібно, бо довго проростатиме. Злегка присипають ґрунтом, зволожують. Тижні за три з’являться перші паростки. Коли сіянці підростуть, їх проріджують, залишаючи відстань між ними 20–30 см.

Подальший догляд. Мальва стійка до посухи та невибаглива у догляді. Довгий стрижень її кореня здатний пробитися на значну глибину та добути собі вологу на досить великій відстані від поверхні грунту. Та все ж перший час потребує регулярних поливів. 2–3 рази за сезон посіви підживлюють комплексними мінеральними добривами. Щоб продовжити цвітіння, видаляють квіти, що відцвіли.

Рослина має чудовий вигляд у групових та поодиноких посадках, уздовж парканів і стін, у квітинках у природному стилі. Оскільки вона високоросла, то висаджують переважно на задньому плані квітників. І якщо вже мальві припаде до душі ваше дворище, то надалі легко розмножуватиметься самосівом.

Зважте, що високорослі сорти вимагають підв’язки, бо легко ламаються від вітру.

Аліна ЗАЯНЧКОВСЬКА, дизайнерка.