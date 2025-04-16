Є кілька її видів, але найпоширеніша та найцінніша — медунка лікарська. Росте у листяних лісах, заростях, серед чагарників, зустрічаємо її і в садах. Водночас любить і відкриті місця, луки, поля, городи. Стебла прямостоячі, заввишки 10–15 см. Листочки серцевидні, загострені, в півтора рази довші за свою ширину. Квіти на коротких ніжках, спочатку червоні, потім голубувато-фіолетові.

Пасічники пошановують медунку за те, що це рання медоносна рослина. Тому її інколи вирощують біля вуликів.

У народних цілителів своє пошанування до рослини. Ліки з неї готують як відхаркувальний засіб при бронхітах, запаленні слизової оболонки дихальних шляхів, сухому кашлі.

Надземну частину рослини заготовляють під час цвітіння навесні, корінці –наприкінці літа та восени.

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Чай з медунки (ч.л. сушеної подрібненої трави на 200 мл окропу) не зашкодить і хворим на цукровий діабет, хоч він має солодкий присмак.

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Запалення бронхів: 2 ст.л. усієї рослини (беруть сушені подрібнені надземну частину та корінці) залити 0,5 л окропу. Варити на малому вогні 7–8 хв. Настоювати в закритому посуді 1 год. Процідити. Цю порцію випити протягом дня за 4–5 разів у перервах між уживанням їжі.

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Якщо при відхаркуванні з бронхів чи легень виділяється кров: готують міцний відвар із сушеного подрібненого кореня медунки (2 ст.л. на 0,5 л води). Довести до кипіння і варити 8–10 хв. Настоювати 1 год. під кришкою. Процідити. Цю порцію випити протягом дня за 5–6 разів.

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Напар для гнійних ран: 4 ст.л. усієї сушеної подрібненої рослини засипати в термос і залити 1 л окропу. Настоювати мінімум 2 год. Процідити. Використовувати для промивань і примочок.

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При кишкових інфекціях, проносах готують аналогічний напар, але 2 ст.л. медунки на 1 л окропу. Випити протягом дня за 5–6 разів у перервах між уживанням їжі.

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Туберкульоз легень: ст.л. сушених подрібнених коренів медунки залити 400 мл теплої води. Довести до кипіння і варити на малому вогні 7–8 хв. Настоювати 1 год. у закритому посуді. Процідити. Пити по 100 мл 4 рази на день за 20 хв. до їди.

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Для покращення травлення використовують комбінований чай з надземних частин медунки, споришу, хвоща польового та листя кропиви дводомної. Беруть в однаковій кількості. Готують з розрахунку: дес.л. сушеного подрібненого збору на 200 мл окропу. Вживають через 10 хв. після їди. Протягом дня випити 3 такі порції.

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Через вміст дубильних речовин медунка має антибактеріальні властивості. Тому щойно заготовлену рослину додають до салатів, або ж готують салати з неї. Вона також зміцнить імунітет.

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Готуючи горілчані (йдеться насамперед про самогон) настоянки на лікарських травах, додавали й медунку. Вона покращить запах і смак алкогольного продукту. Але з лікувальною метою самих горілчаних чи спиртових настоянок з медунки не виготовляють, бо вони в жодному разі не дадуть належного ефекту.

Тарас ЛЕХМАН.