Бажаючі працевлаштувати ветерана чи ветеранку з інвалідністю можуть скористатись програмою компенсації за облаштування робочого місця для людей з інвалідністю, нагадують у Мінветеранів.

Компенсацію можуть отримати ФОП та самозайняті особи, а також відшкодування передбачено для роботодавців, які створюють умови для ветеранів із інвалідністю, навіть якщо ті повертаються на попереднє місце роботи.

Розмір компенсації:

до 120 тис. грн — якщо робоче місце облаштовують для людини з інвалідністю I групи;

до 80 тис. грн — для людей з інвалідністю II групи.

Подати заяву на отримання відшкодування можна:

онлайн на порталі «Дія» за посиланням https://diia.gov.ua/…/kompensaciya-za-oblashtuvannya…;

офлайн, звернувшись до центру зайнятості за місцем роботи.

Розгляд заяви триває до 10 робочих днів, а кошти надходять на рахунок заявника протягом 5 днів після схвалення.