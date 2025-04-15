Для приготування цієї ніжної вершкової паски використовуйте жирний сир, в ідеалі — домашній.

700 г кисломолочного сиру (від 9%)

350 мл вершків (33% жирності )

5 жовтків

150 г цукру

10 г ванільного цукру

100 г вершкового масла (82,5%)

цедра 1 лимона

50–75 г родзинок (цукатів, шоколаду)

дрібка солі

Перетріть сир через сито або перебийте блендером. З’єднайте в мисці жовтки з цукром, ваніллю і сіллю. Добре перетріть віничком до білого кольору. Паска виходить помірно солодкою. Якщо хочете солодшу, то додайте більше цукру. Налийте в сотейник 200 мл вершків, прогрійте на невеликому вогні, постійно помішуючи до появи пари над поверхнею, але не доводячи до кипіння. Перелийте вершки в миску до жовтків і швидко перемішайте віничком. Поверніть отриману суміш у сотейник. Варіть на маленькому вогні, поміщуючи. Доведіть до легкого загусання. Має вийти консистенція рідкої сметани. Додайте до сирної маси заварені жовтки та м’яке масло. Перемішайте до об’єднання інгредієнтів. Додайте дрібно натерту цедру лимона — так паска набуде цитрусового аромату. Решту вершків (150 мл) збийте міксером до щільних стійких піків. Дуже акуратно вмішайте вершки в сирну масу. Додайте до сирної маси родзинки, горіхи чи шоколад, перемішайте.

У форму викладіть марлю, складену в чотири шари. Перекладіть у неї сирну масу. Злегка утрамбуйте й накрийте марлею. Установіть форму на тарілку, зверху викладіть тарілку та поставте на неї банку з водою. Залиште в холодильнику на ніч. Готову сирну паску прикрасьте на свій смак.