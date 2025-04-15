Завжди думала, що знаюся на квітах, доки не натрапила на вираз «самоочисні троянди». Що воно за сорти такі? Це щось нове?

Юлія ДУБОВИК. Дніпропетровська обл.

Самоочисними називають сорти троянд, які скидають квіти, що відцвіли, не потребуючи ручного обрізування. І поки старі квіти висихають і з часом відпадають, одночасно на кущі з’являються нові. Також важливо, що у таких квітів не опадають пелюстки — бутон вони скидають цілим. Тому кущі мають доглянутий вигляд протягом усього сезону. Тобто, можливо, цей термін і не зовсім відповідає суті, але троянди заведено називати саме так. Стало цікаво, чи тільки у нас використовують цю назву. Аж ні, виявляється, англійською вона також звучить буквально як «self-cleaning rose».

Такі сорти мають безліч переваг.

Мінімальний догляд.

Стійкість до хвороб (багато самоочисних сортів мають підвищену стійкість до поширених захворювань троянд) і ураження шкідниками.

Естетичний вигляд, оскільки завжди виглядають охайно.

Відсутність аромату (можливо, це й не зовсім перевага, але солодкий трояндовий аромат подобається не всім).

Серед самоочисних троянд є кущові, плетисті, мініатюрні, різних кольорів і відтінків, вони вирізняються міцним, темним глянцевим листям, яке прикрашає кущ.

Популярні сорти (насправді їх багато):

«Аспірин Роз» (Aspirin Rose): сорт, відомий своєю стійкістю до хвороб і рясним цвітінням, квіти білі;

«Фейрі» (The Fairy): ґрунтопокривний, дуже стійкий і невибагливий сорт, який утворює густий килим з рожевих квітів, недолік — дуже колючий;

«Бонніка» (Bonica): вирізняється рясним цвітінням і стійкістю до несприятливих погодних умов, квіти рожеві;

«Свані» (Swany): ґрунтопокривний рясноквітучий сорт з білими квітами, стійкий до хвороб;

«Джардина» (Giardina): морозостійкий, з дуже хорошою стійкістю до захворювань виткий сорт майже без шипів з великими ніжно-рожевими квітами.

Варто зазначити, що у нас термін «самоочисні троянди» поки не дуже популярний і при описі сортів зустрічається нечасто. Дуже цікаво було б дізнатись про досвід наших читачів, які вирощують такі сорти, — чи задоволені ви своїми самоочисними трояндами?

Тетяна БОГОВИК.