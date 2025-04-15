Здоров’я зубів і ясен тісно пов’язане із загальним станом здоров’я, а проблеми з ротовою порожниною, спричинені хворобами чи травмами, впливають не тільки на фізичний стан, а й на якість життя, застерігають фахівці Центру громадського здоров’я.

Хвороби ротової порожнини збільшують ризик виникнення інших недуг. Дослідження показують, що запальне захворювання ясен (гінгівіт) і його ускладнення (пародонтит) можуть сприяти таким захворюванням:

шлунково-кишкового тракту;

серцево-судинним;

інсульту;

ендокардиту (інфекція внутрішньої оболонки серця);

пневмонії;

ускладненням вагітності, таким як передчасні пологи та низька вага при народженні.

І навпаки, деякі стани здоров’я можуть негативно впливати на ваші зуби та ясна. Діабет, наприклад, сприяє розвитку та прогресуванню пародонтиту, важкого запального захворювання ясен, яке може призвести до втрати зубів.

Також існує причинно-наслідковий зв’язок між надмірним споживанням цукру та розвитком діабету, ожиріння й карієсу.

Як же зберегти зуби та ясна здоровими?

Уникайте травмування ротової порожнини

Не слід забувати про травматичні ризики для здоров’я ротової порожнини, серед яких — тріщини або вибиття зубів, порізи й розриви язика, губ або навколишніх тканин, перелом або вивих щелепи.

Фактори ризику травмування включають:

заняття контактними видами спорту;

прикус, коли верхні зуби «стирчать» над нижніми;

глибокий карієс;

пірсинг губ і язика;

вік до 20 років (травми зубів найчастіше трапляються у дітей та підлітків).

Щоб уникнути травмування:

використовуйте захисну капу під час занять контактними видами спорту;

обов’язково вдягайте мотошоломи під час поїздок на електросамокатах, скутерах, мотоциклах, велосипедах тощо;

не використовуйте зуби як знаряддя для відкривання пляшок, перекушування ниток, розколювання горіхів;

пристібайтеся паском безпеки в автомобілі.

Кілька простих правил

Чистьте зуби двічі на день по 2 хвилини за раз. Язик очищайте також. Міжзубні проміжки очищайте зубною ниткою або йоржиками. Споживайте менше цукру, особливо солодких напоїв і перекусів. Споліскуйте рот водою після солодкого. Не вживайте тютюну та алкоголю. Змінюйте зубну щітку раз на 3–4 місяці або коли щетина зношується. Також регулярно відвідуйте стоматолога — хоча б раз на пів року.

Лікар огляне стан ваших зубів і ясен та допоможе скоригувати гігієну ротової порожнини під ваші індивідуальні потреби, наприклад, порадить частіше проводити чистку, користуватися полосканням тощо. А якщо маєте схильність до хвороб ясен через інші захворювання чи стани (наприклад, діабет), стоматолог може порадити частіше приходити на профілактичні огляди.