Держава компенсує вартість навчання водінню для військових і їхніх родин, інформують у Кабміні.
Право на відшкодування мають особи з інвалідністю:
- які звільняються або вже звільнені з військової служби;
- ветерани війни;
- особи з особливими заслугами перед Батьківщиною;
- члени сімей ветеранів війни;
- члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;
- члени сімей загиблих (померлих) захисників.
Що включає навчання
- 64 години теорії про основи безпеки дорожнього руху, ПДР, поведінку на дорозі та основи водіння.
- 40 годин практики — реальне керування авто під керівництвом досвідченого інструктора.
- Спеціально обладнані автомобілі з ручним керуванням.
- Інструктори з досвідом роботи з людьми з інвалідністю.
- Можливість навчання жестовою мовою (за потреби).
- В окремих регіонах також доступна Категорія С1 (вантажівки).
Як скористатись програмою
Отримайте медичний висновок, що підтверджує вашу придатність до керування автомобілем. Напишіть заяву до місцевого підрозділу, на який покладено функції з питань ветеранської політики (наприклад, до районної адміністрації).
Як долучитися
- Отримати медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом.
- Обрати автошколу для теоретичної підготовки, подати документи.
- Пройти теоретичний курс навчання в автошколі.
- Скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС.
- Пройти практичну підготовку в автошколі, що здійснює підготовку людей з інвалідністю.
- Скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС та отримати посвідчення водія.
Навчатися водінню за цією програмою можна у Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Одеській та Хмельницькій обл.
Програма допомагає ветеранам із інвалідністю повернутися до активного цивільного життя, дає можливість самостійно пересуватися. Окрім того, навички водіння відкривають нові можливості для працевлаштування.
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