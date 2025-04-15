Держава компенсує вартість навчання водінню для військових і їхніх родин, інформують у Кабміні.

Право на відшкодування мають особи з інвалідністю:

які звільняються або вже звільнені з військової служби;

ветерани війни;

особи з особливими заслугами перед Батьківщиною;

члени сімей ветеранів війни;

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

члени сімей загиблих (померлих) захисників.

Що включає навчання

64 години теорії про основи безпеки дорожнього руху, ПДР, поведінку на дорозі та основи водіння. 40 годин практики — реальне керування авто під керівництвом досвідченого інструктора. Спеціально обладнані автомобілі з ручним керуванням. Інструктори з досвідом роботи з людьми з інвалідністю. Можливість навчання жестовою мовою (за потреби). В окремих регіонах також доступна Категорія С1 (вантажівки).

Як скористатись програмою

Отримайте медичний висновок, що підтверджує вашу придатність до керування автомобілем. Напишіть заяву до місцевого підрозділу, на який покладено функції з питань ветеранської політики (наприклад, до районної адміністрації).

Як долучитися

Отримати медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом. Обрати автошколу для теоретичної підготовки, подати документи. Пройти теоретичний курс навчання в автошколі. Скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Пройти практичну підготовку в автошколі, що здійснює підготовку людей з інвалідністю. Скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС та отримати посвідчення водія.

Навчатися водінню за цією програмою можна у Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Одеській та Хмельницькій обл.

Програма допомагає ветеранам із інвалідністю повернутися до активного цивільного життя, дає можливість самостійно пересуватися. Окрім того, навички водіння відкривають нові можливості для працевлаштування.