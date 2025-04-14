Сонячна випічка з ніжним, соковитим та ароматним м’якушем. Білі шапочки з меренги та барвистий декор — справжнє свято весни!

Тісто:

650 г борошна

300 мл кефіру

200 г цукру

150 г вершкового масла

1 яйце

2 жовтки

150 г родзинок

дрібка ваніліну

7 г швидкодіючих дріжджів

1 чайна ложка куркуми

0,5 чайної ложки солі

Для глазурі:

140 г цукру

2 білки

горішки та цукати

У мисці змішуємо теплий кефір, м’яке вершкове масло, 1 яйце та 2 жовтки. Додаємо цукор і ваніль. Щоб м’якуш пасок вийшов апетитного жовтого кольору, насипаємо куркуму. Все розмішуємо до розчинення цукру.

Для сухої основи в ємність просіюємо 600 г борошна, додаємо дріжджі та сіль. Перемішуємо до об’єднання інгредієнтів. Переливаємо рідку суміш у посуд з борошном.

Замішуємо тісто. Воно вологе, липке, частково тримає форму, але не пливе. Тісто зручніше замішувати в кухонному комбайні або за допомогою міксера з насадкою гак. Додатково при замішуванні підсипати ще 50 г борошна. Через 12–15 хв. замісу на середній швидкості тісто стане еластичним. Поставити на 1 год., прикривши плівкою, воно має збільшитися удвічі.

Додати в тісто запарені та просушені родзинки. Вимісити знову, округлити, поставити в тепло ще на 1 год. Воно виросте ще більше. Змастивши руки олією, обминаємо дріжджове тісто, просто в руках злегка його округлюємо і розкладаємо у форми. Тісто має заповнювати форми трохи більше, ніж на 1/3. Прикриваємо заготовки легким рушником і даємо відстоятись у теплі до збільшення у два рази (близько 1 год.).

Заздалегідь вмикаємо грітися духовку на 170 градусів. Обережно ставимо форми на середній рівень і готуємо близько 30–35 хв. до сухої шпажки. Даємо охолонути у формах.

Для глазурі в ємність наливаємо 2 білки, насипаємо цукор. В окремій каструльці доводимо до кипіння воду і поміщаємо в неї ємність із цукром та білками. Прогріваємо вміст, постійно помішуючи, на водяній бані до розчинення кристалів цукру. Суміш має бути теплою, а при розтиранні між пальцями вже не відчуватимуться кристали цукру. Тільки не перегрійте, інакше зварите білок! Залишається збити меренгу до білого глянсового кольору та стабільності. На швидких обертах міксер впорається за 5–7 хв. Наносимо білу шапочку на трохи теплі або вже охололі паски. Можна просто ложкою, а хочете — за допомогою кулінарного мішка з насадкою. Декоруємо за власним смаком.