Вишня любить теплі та сонячні, захищені від вітру місця. Ґрунт повинен бути добре дренованим, родючим, нейтральним або слабокислим. Високий врожай можна отримати на дерново-підзолистих суглинистих і супіщаних ділянках. На піщаних дерево щороку вимагатиме підживлень. На глинистих також не дасть хорошого врожаю, тому на таких ділянках землю перед посадкою змішують із піском. Уникайте низин, де накопичується волога, та застою ґрунтових вод, рівень яких має бути не вище 1,5–2 м. Найкращий час для посадки вишні — весна (до розпускання бруньок) або осінь, за 3–4 тижні до заморозків.

ПІДГОТОВКА ГРУНТУ

За 2–3 тижні до посадки викопайте яму розміром приблизно 80x80x60 см. Верхній шар ґрунту складіть окремо та змішайте з перегноєм або компостом (1:1), додайте 150–200 г комплексних мінеральних добрив. На бідних ґрунтах норму внесення органічних добрив збільшують удвічі. На дно ями насипте дренажний шар зі щебеню або битої цегли.

ВИБІР ТА ПІДГОТОВКА САДЖАНЦЯ

Вибирайте здорові саджанці з добре розвиненою кореневою системою. Перед посадкою огляньте коріння, видаліть пошкоджені або гнилі місця. Коріння на кілька годин перед посадкою занурте у воду. Найкраще купувати дворічки, хоча продавці нерідко намагаються переконати купити старші саджанці. Їх можна зрозуміти, адже товар переростає і його треба продати, але чим старший саджанець — тим важче йому прижитись, навіть якщо вже наростив потужну кореневу систему.

ПОСАДКА

Установіть саджанець в яму так, щоб коренева шийка (місце, де корінь переходить у стовбур) була на 2–3 см вище рівня ґрунту, бо згодом дерево трохи осяде. Рівномірно розподіліть коріння по ямі та засипте підготовленою ґрунтовою сумішшю. Злегка утрамбуйте ґрунт навколо саджанця, сформуйте лунку й рясно полийте (2–3 відра води). Замульчуйте пристовбурне коло торфом або перегноєм.

Важливо! Для кращого запилення рекомендується садити поруч 3–4 сорти вишні. Схема посадки — 4–5х3 м. У ряду вишень між деревами можна висадити по кущу смородини чи аґрусу. Заплодоносить вишня на 3–4-й рік після посадки, а вже у 6–8-річному віці може давати рясні та щорічні врожаї. Нерідко садівники скаржаться, що за хорошого цвітіння не зав’язуються плоди. Таке буває: якщо під час цвітіння спостерігались несприятливі погодні умови (дощова та холодна погода); був майже відсутній літ бджіл і комах; при самобезплідності рослин, або якщо в насадженнях переважає кореневласна місцева вишня. Також дерево не любить пересадок, тож його відразу висаджують на постійне місце.

Іван СИМАКОВ, садівник.