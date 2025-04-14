Якщо вас почали турбувати неприємні відчуття під час «серйозного» відвідування туалету або важкість у ділянці заднього проходу, відкиньте вбік недоречну сором’язливість і зверніться за консультацією до фахівця. Це можуть бути симптоми внутрішнього геморою, який набагато підступніший за зовнішній. «Порадниця» з’ясувала, чому він виникає та як лікується.

МОЖЕ ПРОТІКАТИ ПРИХОВАНО

— Геморой — найпоширеніше проктологічне захворювання, від якого страждає щонайменше кожен п’ятий, — каже лікар-хірург Микола ЛИКОВ. — Недуга являє собою варикозне розширення вен прямої кишки, на тлі якого утворюються шишки або вузли. За локалізацією виділяють два види патології — зовнішній і внутрішній геморой. У першому випадку гемороїдальні вузли утворюються зовні, навколо анального отвору, в другому — всередині прямої кишки, в анальному каналі. Іноді розвивається комбінована форма хвороби.

На відміну від зовнішньої патології, ознаки якої пацієнт здатний помітити самостійно, внутрішній геморой на початкових стадіях може не завдавати особливого дискомфорту і, як наслідок, довго залишатися не виявленим. Водночас занедбана внутрішня форма хвороби загрожує серйозними ускладненнями: утворенням анальних тріщин, нориць, рясною ректальною кровотечею, що призводить до тяжкої анемії та потребує серйозного лікування.

У ЧОМУ ПРИЧИНА

За словами фахівця, внутрішній геморой однаково часто турбує чоловіків та жінок і може поступово розвинутися під впливом різних причин та чинників. До основних із них належать:

— спадкова схильність: якщо у ваших близьких родичів був геморой, анальні тріщини, рак прямої кишки, парапроктити або хвороба Крона, вам варто регулярно проходити проктологічний огляд;

— неправильне харчування: зловживання жирним, смаженим, солодким, гострим і недостатня кількість клітковини та рідини в раціоні призводить до закрепів, які травмують слизову оболонку прямої кишки, провокують запалення та кровотечі;

— малорухливий (сидячий) спосіб життя або надмірні силові навантаження: призводять до порушення кровотоку в ділянці таза;

— зловживання алкоголем: він подразнює слизову оболонку кишківника та посилює венозний кровоток;

Додатковими факторами ризику вважають куріння, зайву вагу, вагітність і пологи, наявність патологічних станів у малому тазу (пухлини, спайки) та інших судинних захворювань (атеросклероз, варикоз).

ПРОЯВИ

Перший час запальний процес при внутрішньому геморої може протікати непомітно. На початкових стадіях захворювання пацієнти здатні відчувати невеликий дискомфорт під час ходіння й тривалого сидіння, печіння, свербіж, відчуття важкості й наявності чужорідного тіла в задньому проході. У калі та на туалетному папері можуть зустрічатися сліди крові, слиз.

Із подальшим розвитком внутрішнього геморою людину починає турбувати больовий синдром і постійний дискомфорт, кровотеча стає більш помітною. Якщо до геморою приєднується анальна тріщина, з’являється гострий біль під час дефекації. На останніх стадіях хвороби збільшені гемороїдальні вузли починають випадати із заднього проходу під час дефекації або навіть кашлю та чхання.

ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ

— Діагностику внутрішнього геморою ускладнює відсутність зовнішніх симптомів і ранніх проявів хвороби, — резюмує Микола Ликов. — У підсумку багато пацієнтів звертаються до проктолога за появи явних ознак захворювання, коли вже потрібне термінове оперативне лікування. Встановленням точного діагнозу займається проктолог-хірург, який проводить пальцеве дослідження прямої кишки, аноскопію та ректороманоскопію (огляд анального каналу й прямої кишки за допомогою спеціальних ендоскопічних приладів). За необхідності призначають лабораторні дослідження калу, іригоскопію (рентген) кишківника та інші обстеження.

Способи лікування внутрішнього геморою залежать від стадії захворювання, симптомів і загального стану пацієнта й можуть включати як медикаментозну терапію (використання свічок, мазей, гелів, таблеток), так і малоінвазивні операції. До цих методик належать склеротерапія, лікування лазером, латексне лігування, інфрачервона коагуляція, радіохвильова терапія. У важких випадках застосовують хірургічну резекцію.

ВАЖЛИВІ ДІЄТА ТА ГІГІЄНА

Пацієнтам із гемороєм важливо ретельно стежити за гігієною (підмиватися прохолодною водою після кожного відвідування туалету), бути фізично активними (підійдуть гімнастика, плавання, ходьба), уникати лазень і саун, а також скоригувати раціон.

Зокрема, рекомендується дробове харчування, регулярне вживання овочів і фруктів (особливо корисні буряк, кабачки, броколі, цвітна капуста, морква, яблука, банани), хліба з борошна грубого помелу, круп (перловки, гречки, вівсянки), кисломолочних продуктів. Крім того, важливо дотримуватися питного режиму. При цьому постарайтеся виключити з меню білий хліб, маринади, консерви, жирне м’ясо, тістечка, каву й алкоголь.

Ірина КАДЧЕНКО.