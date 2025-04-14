Якщо придбаний вами товар виявився неякісним і доведено, що істотний недолік виник із вини виробника, а не споживача, ви маєте право замінити товар на аналогічний чи повернути кошти, запевняють у Держпродспоживслужбі.

Наприклад, експертиза показала, що придбаний смартфон не вмикається через програмний збій.

Відповідно до пункту 7 ст.8 Закону України «Про захист прав споживачів» на момент розірвання договору купівлі-продажу споживач має право:

на повернення суми, зазначеної в чеку, якщо вартість товару зменшилася;

на повернення суми, що зазначена на ціннику, якщо ціна товару збільшилася.

Отже, якщо ціна товару в день розірвання договору купівлі-продажу зменшилася, покупець має право отримати повну суму сплачених коштів, вказаних у розрахунковому документі. Якщо ціна товару в день розірвання договору купівлі-продажу збільшилася, споживач має право отримати більшу суму, тобто ту, що зазначена на ціннику. У випадку, якщо ваші права споживача порушено і суб’єкт господарювання відмовляється задовольнити ваші вимоги відповідно до чинного законодавства — звертайтесь до територіального органу Держпродспоживслужби в своєму регіоні.