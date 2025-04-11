Гречаники, приготовлені з курячим фаршем, картоплею та, звичайно, гречкою, дуже ніжні та смачні. До них смакує сметанно-часниковий соус.

Для гречаників:

500 г курячого фаршу

300 г гречаної каші

3 середні картоплини

1 велика цибулина

2 зубчики часнику

сіль

чорний мелений перець

приправа для курки

1+2 яйця

олія

панірувальні сухарі

Для соусу:

200 г густої сметани

2 столові ложки посіченої зелені

сіль

чорний мелений перець

2 зубчики часнику

Гречку відварити в підсоленій воді до повного випаровування вологи. Перекрутити її на м’ясорубці — так котлетки краще триматимуть форму. Картоплю відварити в підсоленій воді до повної готовності, воду злити, картоплю пом’яти на пюре.

Цибулину нарізати кубиками, обсмажити в олії до рум’яності. Змішати в мисці курячий фарш, гречку, картопляне пюре, смажену цибулю, вичавлений часник, 1 яйце, сіль, спеції. З фаршу зробити круглі заготовки.

Збити виделкою 2 яйця. Сформувати котлетки-гречаники, вмочити в збиті яйця і щедро обкачати в сухарях. Обсмажити гречаники в розігрітій олії з двох боків до золотавості. Викласти на тарілку та поставити в тепле місце.

Для сметанно-часникового соусу вичавити часник і змішати зі сметаною. Додати зелень, сіль, перець, розтерти. Подавати гречаники з салатом зі свіжих овочів та сметанно-часниковим соусом.