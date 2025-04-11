Гречаники, приготовлені з курячим фаршем, картоплею та, звичайно, гречкою, дуже ніжні та смачні. До них смакує сметанно-часниковий соус.
Для гречаників:
- 500 г курячого фаршу
- 300 г гречаної каші
- 3 середні картоплини
- 1 велика цибулина
- 2 зубчики часнику
- сіль
- чорний мелений перець
- приправа для курки
- 1+2 яйця
- олія
- панірувальні сухарі
Для соусу:
- 200 г густої сметани
- 2 столові ложки посіченої зелені
- сіль
- чорний мелений перець
- 2 зубчики часнику
Гречку відварити в підсоленій воді до повного випаровування вологи. Перекрутити її на м’ясорубці — так котлетки краще триматимуть форму. Картоплю відварити в підсоленій воді до повної готовності, воду злити, картоплю пом’яти на пюре.
Цибулину нарізати кубиками, обсмажити в олії до рум’яності. Змішати в мисці курячий фарш, гречку, картопляне пюре, смажену цибулю, вичавлений часник, 1 яйце, сіль, спеції. З фаршу зробити круглі заготовки.
Збити виделкою 2 яйця. Сформувати котлетки-гречаники, вмочити в збиті яйця і щедро обкачати в сухарях. Обсмажити гречаники в розігрітій олії з двох боків до золотавості. Викласти на тарілку та поставити в тепле місце.
Для сметанно-часникового соусу вичавити часник і змішати зі сметаною. Додати зелень, сіль, перець, розтерти. Подавати гречаники з салатом зі свіжих овочів та сметанно-часниковим соусом.
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