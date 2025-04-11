Аби мати високі врожаї часнику, біля нього потрібно походити. Надлишок свого врожаю я продаю і маю непоганий зиск, адже в супермаркетах зараз реалізовують переважно імпортний часник, а люди хочуть нашого.

Навесні після прибирання мульчі з часникових грядок сходи підживлюють азотними добривами для нарощування зеленої маси. Це може бути розчин сечовини чи аміачної селітри (у 10 л розчинити 20 г добрива або посипати таку ж кількість порошку на кв.м). При цьому важливо не перегодувати часник азотом. Через 2 тижні підживлюють повторно, в цей час можна також використати розчин нітрофоски або нітроамофоски (2 ст.л. на відро води). Дещо пізніше, для формування великих цибулин, одночасно вносять суперфосфат (20–30 г на кв.м) та сульфат калію (15–20 г на кв.м). Також корисно періодично підживлювати посіви курячим послідом (1 л перебродженого курячого посліду на 20 л води) або коров’яком (1 л на 10 л води). Якщо часник недоотримуватиме поживних елементів, він може жовтіти і дасть поганий урожай.

Після підживлень грядки обов’язково поливають — хороший врожай часнику можливий лише за достатнього зволоження. Поливи проводять, щойно підсохне верхній шар ґрунту. Також обов’язково регулярно розпушують ґрунт у міжряддях, адже часнику дуже важливо мати доступ кисню до кореневої системи.

Важливо також не вирощувати часник на ділянках, де до цього протягом 4-х років вирощували цибулеві.

Леонід ДЯЧОК. Волинська обл.