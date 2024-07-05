Способів приготування малосольних огірків існує безліч. Пропоную варіант з використанням сильногазованої мінеральної води. Це один із секретів не лише швидкого приготування малосольних огірків, а й їх хрустких властивостей. Дуже рекомендую саме цей рецепт простої, швидкої та смачної холодної закуски — не пошкодуєте!

1 кг невеликих огірків

1 л сильногазованої мінеральної води

2 столові ложки солі

10 зубчиків часнику

10 зонтиків кропу

Беремо відповідний посуд для засолювання — у мене це глибокий прямокутний контейнер із кришкою. На дно кладемо половину зонтиків кропу, які миємо холодною проточною водою. Потім укладаємо половину очищених зубчиків часнику, які потрібно нарізати тонкими пластинками. Наприкінці — огірки. Кінчики з обох боків я обрізаю. Накриваємо огірки кроповими зонтиками і скибочками свіжого часнику.

Відкриваємо пляшку сильногазованої мінеральної води, розводимо в ній сіль так, щоб кристали розчинилися, але при цьому гази не вийшли. Для цього найзручніше відлити близько 100 мл води у склянку, розчинити в ній сіль, а потім з’єднати все з рештою мінералки. Заливаємо огірки розчином, накриваємо ємність кришкою і залишаємо при кімнатній температурі на добу.

За цей час малосольні огірочки будуть готові, але рекомендую потримати в холодильнику ще 10–12 год.

Зі смаженою або запеченою картоплею, під шашличок — це просто блаженство!

Людмила БОРИСЕНКО. Житомирська обл.