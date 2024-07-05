Щоб мати пишні кущі васильків (базиліку), які даватимуть рясний урожай ароматної зелені, необхідно прищипувати верхівки. Це стимулюватиме появу бічних гілочок, і рослина ростиме вшир, а не у висоту.

Зелень збирають у міру потреби, зрізуючи над 2–3 парою листя. Якщо доглядати за кущами належним чином, то можливе дво- і навіть триразове відростання рослин. Щоправда, серед городників точиться давня суперечка, коли краще збирати врожай: до чи під час цвітіння? І єдиної думки щодо цього немає навіть у фаховій літературі.

Запорукою високих врожаїв є також достатнє освітлення. Через нестачу світла кущі не лише погано ростуть, а й стають менш ароматними. Цьому теплолюбу не до вподоби також протяги та холодний вітер. Ґрунт для нього має бути легкий, родючий, з нейтральною кислотністю. Васильки люблять поливи, достатнє зволоження допомагає кущам активно нарощувати листя. Вода обов’язково має бути відстояною та теплою (23–25 градусів). Після кожного поливу або дощу землю на грядках розпушують, також одразу видаляють бур’яни. На одному місці культуру вирощують не частіше ніж раз на 5 років. Найкращими попередниками є бобові, сидерати, пасльонові, огірки, зелень, цибуля.

Приблизно раз на місяць васильки можна підживити нітрофоскою (2 ст.л. на 10 л води), курячим послідом (1:20) чи іншими добривами. Щоб кущики жили довше, у вересні їх викопують і висаджують у квіткові горщики. Так матимете свіжу ароматну зелень ще й узимку.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.