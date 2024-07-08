Після того, як застрахована особа звернулася до лікаря, щоб встановити факт тимчасової непрацездатності, за результатами її огляду він створює в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я медичний висновок про тимчасову втрату працездатності, на підставі якого в Електронному реєстрі листків непрацездатності формується листок непрацездатності (ЛН) у разі наявності інформації про застраховану особу в Реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, роз’яснюють у ПФУ.

Роботодавець у кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України отримує ЛН в день його створення. На цьому етапі ЛН виконує лише інформаційну функцію.

Лікарняний набуває статусу «готовий до сплати» через 7 днів після дати його закриття (для лікарняних по вагітності та пологах — через 7 днів після дати відкриття). Роботодавець може працювати з ЛН.

Кадрова служба або уповноважена особа роботодавця визначає кількість днів непрацездатності, які підлягають оплаті. Роботодавець розглядає документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності не пізніше 10 робочих днів з дня набуття статусу «готовий до сплати» (для допомоги по вагітності та пологах — не пізніше 3 днів) і приймає рішення про призначення виплати, на підставі якого бухгалтерія підприємства нараховує допомогу.

Пенсійний фонд України опрацьовує заяву-розрахунок за листком непрацездатності та приймає рішення щодо фінансування страхової виплати.

Не пізніше трьох робочих днів після надходження заяви-розрахунку ПФУ здійснює фінансування виплати на окремий рахунок страхувальника.

Роботодавець, отримавши кошти на рахунок, зазвичай не пізніше найближчого дня, встановленого для виплати заробітної плати, здійснює виплату допомоги застрахованій особі.

Довідково

Оплату перших 5 днів тимчасової непрацездатності за загальним захворюванням здійснюють за рахунок коштів роботодавця. Якщо період непрацездатності триває понад 5 днів — з 6-го дня страхову виплату фінансує ПФУ.

Допомогу по вагітності та пологах, по догляду за дитиною або іншим членом сім’ї надають застрахованій особі за рахунок страхових коштів з першого дня тимчасової непрацездатності.

У випадку тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання роботодавець за рахунок коштів підприємства оплачує перші 17 днів тимчасової непрацездатності. ПФУ здійснює фінансування страхової виплати з 18-го дня.

Для фінансування лікарняного за рахунок страхових коштів роботодавець не пізніше 5 робочих днів із дати прийняття рішення про призначення виплати формує в кабінеті страхувальника на вебпорталі Фонду заяву-розрахунок щодо сплати за листком/листками непрацездатності та направляє до Пенсійного фонду.