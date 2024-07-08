Чекаєте слушного часу, щоб реалізувати свої мрії та життєві цілі? Все обіцяєте собі почати нове життя «з понеділка», який так і не настає? Ймовірно, ви маєте синдром відкладеного життя — психологічний стан, при якому людина живе в постійному очікуванні щасливого життя. При цьому вона завжди шукає виправдання для того, аби відстрочити моменти для радості: «схудну, тоді й одягну бажану сукню», «вийду заміж/одружуся, тоді й буду щасливою/им» тощо.

Чому ж людина живе так, наче її життя — репетиція перед світлим і щасливим майбутнім?

Причин може бути кілька. Наприклад, вона постійно боїться невдачі. Або ж через невпевненість у собі їй складно робити активні кроки для досягнення мети.

Може бути так, що не розуміє, якого майбутнього прагне. Або ж їй важко сформулювати конкретні кроки, які необхідно здійснити для досягнення результату. Перепоною для здійснення власних мрій можуть бути прокрастинація, перфекціонізм або нестача мотивації.

ЯКІ НАСЛІДКИ МОЖЕ МАТИ СИНДРОМ ВІДКЛАДЕНОГО ЖИТТЯ

Людину супроводжуватиме почуття невдоволення собою. Вона розуміє, що втрачає можливості. Через це — тривога, емоційна незрілість, невміння радіти справжньому. Таким людям страшно приймати рішення. Вони незадоволені своїм життям і порівнюють себе з іншими — більш заможними, успішними та доглянутими людьми.

ЯК ПОДОЛАТИ СИНДРОМ

Учіться радіти життю тут і зараз: шукайте приємні моменти в кожному дні.

Хваліть себе за будь-які успіхи, навіть незначні, та проявляйте емпатію до себе.

Плануйте з вечора наступний день, створюйте графік активності: це допоможе позбутися прокрастинації.

Сформулюйте свої цілі та мрії. Пропишіть план із чіткими пунктами, що потрібно зробити для їхнього досягнення. Нехай маленькі кроки допоможуть вам прийти до великої мети.

Усвідомте, що помилки — це частина процесу розвитку. Це допоможе вам позбутися страху провалу та перфекціонізму.

Заручіться підтримкою близьких, ментора або психолога.

Не крадіть час у себе самого: розпочніть діяти вже сьогодні, закликають у Психологічній підтримці.