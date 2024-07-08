ШКІДНИК БОЇТЬСЯ ПОРОШКУ

На своїй ділянці проти багатьох шкідників городу та саду активно використовую порошок гірчиці. Коштує недорого (близько 70 грн за кг), а користь приносить величезну. Крім того, цей засіб екологічний, безпечний для людей і тварин, не накопичується у плодах.

Проти білана капустяного та капустяної молі, хрестоцвітої блішки, дротяника, нематоди, попелиці, листогризучої гусені, вогнівки готую такий розчин: 2 склянки порошку гірчиці на 10 л води, настояти три доби. Обробляти город кожні 10 днів. Також можна на 10 л води взяти по склянці гірчиці та тютюнового пилу. Для кращого прилипання додаю 40 г рідкого господарського мила. Всі обробки проводять рано-вранці або ввечері.

Проти цибулевої та морквяної мухи, слимаків: чистий порошок гірчиці або його суміш із золою (1:3) внести в міжряддя цибулі, моркви та ураженої слимаками городини. Обробляти город кожні 10 днів. Для більшого ефекту додають ще порошок пекучого перцю.

Міфи. У літературі часто можна прочитати, що гірчичний порошок допомагає і від колорадського жука. На жаль, цьому шкіднику гірчиця ні по чому. Також пишуть, що міцним розчином гірчиці можна вивести бур’яни. Це теж не відповідає дійсності. Проти бур’янів дієві лише або сапа, або гербіциди.

МАКУХА ТЕЖ КОРИСНА

Макуха гірчиці — цінне добриво (в ній є азот, фосфор і калій). Як і порошок, містить багато ефірних олій, що нещадно пригнічують шкідливу мікрофлору та захищають рослини від багатьох хвороб.

Важливо: використовувати можна лише продукт холодного віджиму! Макуху використовую при весняному та осінньому перекопуванні, вношу в лунки при посадці (але не розсади, бо обпече тендітні корінці), посипаю між грядками, мульчую пристовбурні кола дерев. Щоправда, як добриво макуха діє лише після того, коли перепріє, а на це може піти до трьох місяців. Аби перепрівала швидше, присипаю землею. Водночас потім період впливу такого добрива на землю та рослини буде досить тривалий.

При додаванні макухи в лунки варто пам’ятати, що прямий контакт коренів рослин із нею вкрай небажаний, оскільки може спричинити опік. Тож її ретельно перемішують із землею.

РОСЛИНА-СИДЕРАТ

Гірчиця як сидерат оздоровлює ділянку, вбиває шкідливу мікрофлору, поліпшує структуру ґрунту, робить його пухкішим, сприяє розмноженню дощових хробаків. Узимку вона утримує на ділянці сніг. Завдяки довгим кореням гірчиця здатна діставати корисні елементи з найглибших шарів ґрунту, хоча й поступається бобовим за вмістом азоту. Після гірчиці дуже добре росте картопля та й інші культури, окрім, хіба що, хрестоцвітих (капуста, редиска, редька), яким вона доводиться близькою родичкою.

А ЦЕ ВИ ЗНАЛИ?

Гірчиця — чудовий екологічний пральний засіб. Її порошок використовують, як і звичайний пральний, після чого речі ретельно виполіскують. Гірчиця має ще й відбілювальні властивості.

У буквальному сенсі вона блискуче відмиває посуд, навіть жирний. Для кращого ефекту нанесіть гірчичну кашку на нього і залиште на 5–10 хв., а потім змийте.

Гірчиця усуває неприємні запахи, наприклад, на кухонних дошках, у шафах, куди її закладають у мішечках.

Також це чудова кормова культура, що містить велику кількість протеїну та клітковини. Тваринам дають зелену масу та макуху гірчиці в суміші з іншими кормами (до 15 відсотків від загальної кількості концентратів).

Це ще й чудова медоносна культура, яка приваблює на ділянку комах-запилювачів.

Гірчиця — чудовий маринад для м’яса, робить його соковитим і ароматним. Та головне — продовжує свіжість. Незамінна і при консервації.

А хто не знає лікувальних властивостей гірчичників і гірчичних ванн для ніг при застуді? Отож!

Гірчицю використовують навіть для миття волосся. Беруть 2 яєчні жовтки та 3 ст.л. гірчиці, змішують, наносять на волосся. Зверху одягають целофановий пакет і обмотують рушником. За пів години маску змивають.

Ось така вона, гірчиця!

Лідія ГЕРАЩЕНКО.