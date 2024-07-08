Прекрасний освіжаючий вітамінний напій з яскравим неповторним смаком.
- 1 лимон
- 1 лайм
- невеликий пучечок чебрецю
- 1 л сильногазованої мінеральної води
- 150 г цукру
У сотейник всипати цукор, додати кружальця лимона та чебрець, влити 300 мл звичайної води, довести до кипіння, на малому вогні варити 5 хв. Зняти з плити, відставити сироп на 1 год.
Для подачі покласти в склянки лід, влити сироп на третину висоти, додати часточки лайма та свіжі гілочки чебрецю. Розбавити мінеральною водою та подати до столу.
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