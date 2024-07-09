Діти можуть подорожувати самостійно. Але, залежно від того, куди дитина їде — в межах країни чи за кордон, є нюанси, які варто знати, плануючи поїздку, попереджають фахівці Безоплатної правничої допомоги.

ПОДОРОЖІ В МЕЖАХ УКРАЇНИ

Самостійно діти можуть подорожувати з 14 років.

Молодші можуть пересуватися країною лише в супроводі дорослої людини, котра відповідає за безпеку дитини. Таким дорослим може бути не лише один із батьків, але й інші родичі, вчителі, тренери тощо.

ПОЇЗДКИ ЗА КОРДОН В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Із 16 років діти можуть перетинати державний кордон без супроводу дорослих.

До 16 років дитину може супроводжувати хтось із родичів: батьки, дідусь чи бабуся, повнолітні сестра чи брат. У дорослого має бути при собі документ, який підтверджує родинні зв’язки.

Якщо дитина виїжджає не з родичем, обов’язково має бути письмова згода від одного з батьків, засвідчена в органах опіки та піклування.

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