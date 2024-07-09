Якщо у вас під впливом сонця на плечах і спині з’явилися невеликі безболісні світлі або кольорові плямки, не чекайте, поки вони «розповзуться» по всьому тілу, а проконсультуйтеся з лікарем, щоб виключити різнобарвний лишай. «Порадниця» з’ясувала, чому виникає це захворювання та як його можна вилікувати.

ЧОЛОВІКІВ ТУРБУЄ ЧАСТІШЕ

— Висівкоподібний (різнобарвний) лишай — це дерматологічне грибкове захворювання, спричинене ураженням верхніх шарів шкіри дріжджоподібним грибком роду Malassezia, — розповідає лікар-дерматовенеролог Микита АГАФОНОВ. — Зазвичай він є частиною нормальної мікрофлори шкіри дорослої людини, але за певних умов починає активно розмножуватися, завдаючи неприємностей. Патологія проявляється утворенням на шкірі пацієнта асиметричних різнокольорових плям із характерним лущенням, але без розвитку запалення.

Висівкоподібний лишай схильний до хронічної форми, рецидивів і може зберігатися на шкірі роками. У той же час він є доброякісним і не заразним, не завдає людині особливого фізичного дискомфорту, не несе загрози здоров’ю та життю, здебільшого це косметичний дефект.

Чоловіки страждають від висівкоподібного лишаю частіше за жінок. Патологія краще діагностується влітку, оскільки висипання не засмагають, і на тлі засмаглої шкіри стають помітнішими. Звідси ще одна народна назва хвороби — «сонячний» лишай.

У ЧОМУ ПРИЧИНА

За словами спеціаліста, до факторів ризику, здатних спричинити підвищену активність дріжджоподібного грибка, відносять генетичну схильність, життя в жаркому та вологому кліматі, вплив сонячної радіації, надмірну продукцію шкірного сала, підвищену пітливість, а також вагітність, імунні порушення, тривалий прийом гормональних препаратів чи антибіотиків, ожиріння, цукровий діабет та інші хронічні захворювання

Крім того, каталізаторами розвитку висівкоподібного лишаю можуть стати незбалансований раціон, тісний одяг із синтетичних матеріалів, недотримання правил особистої гігієни або ж часте використання агресивних косметичних і очищувальних засобів.

ЯК ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ

Типова локалізація грибка — це шия, спина, груди та живіт, рідше — обличчя, пахви та кінцівки. На початковій стадії захворювання з’являються дрібні, хаотично розкидані по шкірі плями з чіткими контурами, що потім можуть почати зливатися, формуючи великі осередки ураження. Колір плям варіюється від біло-рожевих до жовто- або червонувато-коричневих.

Запалення зазвичай відсутнє, спостерігається лише лущення у вигляді дрібних лусочок, що нагадують висівки, пов’язане з розпушенням грибком рогового шару епідермісу. У разі приєднання вторинної інфекції може виникати свербіж, печіння, поколювання, болючість.

Уражені зони не темніють на сонці, оскільки грибок порушує роботу меланоцитів — клітин, що відповідають за вироблення пігменту меланіну, завдяки якому шкіра набуває засмаги.

ДІАГНОСТИКА та ЛІКУВАННЯ

— Діагноз висівкоподібного лишаю встановлюють на підставі клінічної картини та лабораторних даних, — каже Микита Агафонов. — Проводять діагностичну пробу Бальцера (фарбування ураженої ділянки йодом або аніліновим барвником), огляд під ультрафіолетовою лампою Вуда, мікроскопічне дослідження зіскрібка. Іноді призначають загальні аналізи крові та сечі. Також важливо диференціювати різнобарвний лишай від захворювань зі схожими симптомами, наприклад, вітіліго чи рожевого лишаю.

Лікування призначає лікар-дерматолог індивідуально, з’ясувавши причини активного розмноження грибка на шкірі. Після цього усувають провокуючі чинники та лікують основне захворювання. У разі незначного ураження шкіри застосовують лише зовнішні протигрибкові препарати (мазі, розчини, креми, шампуні, спреї) для запобігання розмноженню збудника. Якщо ж грибок встиг розповсюдитися на великі площі або спостерігаються часті рецидиви, показаний курс прийому системних антимікотиків у вигляді пігулок або капсул. Також можуть бути рекомендовані препарати для зміцнення імунітету, вітаміни.

У період лікування потрібно щодня міняти одяг, прати речі та постільну білизну при максимально високій температурі, а після сушіння ретельно прасувати.

Порушення пігментації при різнобарвному лишаї зазвичай має оборотний характер, але плями зникають не швидко — шкіра відновлюється протягом кількох місяців.

ПРОФІЛАКТИКА

Для попередження розвитку та рецидивів висівкоподібного лишаю:

одягайтеся за погодою та уникайте перегріву;

незалежно від сезону намагайтеся носити вільний одяг із натуральних тканин, — це запобігає підвищеному потовиділенню;

дотримуйтесь правил особистої гігієни, регулярно приймайте душ, але не купайтеся в надто гарячій воді;

не травмуйте шкіру абразивними скрабами та пілінгами, не використовуйте тривалий час антибактеріальне мило та гель;

ретельно підбирайте косметичні засоби — вони повинні бути з максимально натуральним складом і підходити вашому типу шкіри;

ведіть здоровий спосіб життя: правильно харчуйтесь, нормалізуйте сон, будьте фізично активні, відмовтеся від шкідливих звичок;

не відвідуйте солярій і не зловживайте засмагою: намагайтеся бувати на сонці тільки в безпечний час і обов’язково користуйтеся сонцезахисними засобами;

уникайте стресових ситуацій і надмірних фізичних навантажень.

Ірина КАДЧЕНКО.