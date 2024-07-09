Червиві плоди вишні є ознакою вишневої мухи. Цей шкідник особливо дошкуляє сортам середнього та ще більше — пізнього строку достигання. А от ранні зазвичай уражує мало. Пояснюється це тим, що достигання перших вишень не збігається з фазами розвитку цієї комахи. Літ мухи триває з середини травня до середини червня. Вона живиться соком плодів. Самки відкладають у плід по 1–2 яйця. Личинки поїдають м’якоть вишень. Після цього залишають плоди й ховаються у грунт на глибину 2–5 см. Тут заляльковуються та зимують. Пошкоджені плоди загнивають, частина опадає. За сильного ураження муха пошкоджує до 80 відсотків плодів. Аби виманити хробаків із плодів, уражені вишні на кілька годин можна замочити в розчині солі — і ті спливуть на поверхню.

Аби вишні були без черв’яків, висаджуйте ранньостиглі сорти. Зіпсований врожай важливо своєчасно та повністю збирати та вивозити з саду. Також знищують усю падалицю. Протягом літа й під зиму розпушують землю під деревами. Лялечки зимують у поверхневому шарі грунту, тож землю перекопують, щоб вони опинилися на поверхні та загинули. Навесні стримати виліт шкідника допомагає мульчування пристовбурних кіл цупким агроволокном.

За сильного ураження в період масового вильоту мухи застосовують інсектициди (Актелік, Енжіо, Актара, Фуфанон, Карате та інші) згідно з інструкцією. Однак їх не можна використовувати на ранніх сортах вишні. Препарати токсичні, тому застосовують їх не пізніше, ніж за 30 днів до збору врожаю. Також під час льоту мухи допоможуть жовті клейові пастки, які розвішують на деревах. Під час обробки засобами захисту потрібно захоплювати все дерево повністю, а також землю навколо стовбура. Одночасно важливо боротися з попелицею, бо її солодкі виділення дуже до смаку вишневій мусі.

Іван СИМАКОВ, садівник.