Солодкі макарони з сиром, полуницею і сметаною нагадують вареники, тільки «в розібраному вигляді»: те саме тісто, тільки у вигляді макаронів, та сама начинка, але окремо, а не всередині тіста. Тож якщо вам закортіло поласувати смачними вареничками з полуницею та сиром на сніданок, спробуйте такий лінивий варіант!

100 г макаронів

150 г кисломолочного сиру

склянка полуниці (або інших ягід)

100 г сметани

2 столові ложки цукрової пудри

1 столова ложка цукру

вершкове масло

сіль

2 чайної ложки ванільного цукру

Скип’ятити воду для макаронів, додати сіль, цукор і 1 чайну ложку ванільного цукру. Макарони відварити до готовності, відкинути на друшляк, перекласти назад у каструлю. Додати вершкове масло, перемішати.

У сметану додати 1 столову ложку цукрової пудри, ваніль, розтерти. У сир також додати цукрову пудру, розім’яти виделкою. У промитої та просушеної полуниці видалити хвостики, розрізати ягоди на четвертинки.

Збираємо страву. Спочатку в глибоку миску викладаємо солодкі макарони, зверху — ніжний смачний сир, далі сметанний крем і полуницю. Посипаємо цукровою пудрою та прикрашаємо листочками м’яти.

Швидкий і дуже смачний десерт готовий!

Надія ВАЩЕНКО. м. Вінниця.