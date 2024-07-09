Солодкі макарони з сиром, полуницею і сметаною нагадують вареники, тільки «в розібраному вигляді»: те саме тісто, тільки у вигляді макаронів, та сама начинка, але окремо, а не всередині тіста. Тож якщо вам закортіло поласувати смачними вареничками з полуницею та сиром на сніданок, спробуйте такий лінивий варіант!
- 100 г макаронів
- 150 г кисломолочного сиру
- склянка полуниці (або інших ягід)
- 100 г сметани
- 2 столові ложки цукрової пудри
- 1 столова ложка цукру
- вершкове масло
- сіль
- 2 чайної ложки ванільного цукру
Скип’ятити воду для макаронів, додати сіль, цукор і 1 чайну ложку ванільного цукру. Макарони відварити до готовності, відкинути на друшляк, перекласти назад у каструлю. Додати вершкове масло, перемішати.
У сметану додати 1 столову ложку цукрової пудри, ваніль, розтерти. У сир також додати цукрову пудру, розім’яти виделкою. У промитої та просушеної полуниці видалити хвостики, розрізати ягоди на четвертинки.
Збираємо страву. Спочатку в глибоку миску викладаємо солодкі макарони, зверху — ніжний смачний сир, далі сметанний крем і полуницю. Посипаємо цукровою пудрою та прикрашаємо листочками м’яти.
Швидкий і дуже смачний десерт готовий!
Надія ВАЩЕНКО. м. Вінниця.
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