Адже шахраї можуть перехоплювати дані банківських карток, паролі, повідомлення та інші конфіденційні дані під час використання таких мереж Wi-Fi, застерігають у Держслужбі спецзв’язку та захисту інформації України.

Це загальнодоступні мережі, до яких можуть підключатися різні користувачі без необхідності вводити пароль або ідентифікувати себе. Такі мережі зазвичай доступні в громадських місцях, наприклад, у кафе, готелях, аеропортах, торговельних центрах, бібліотеках тощо. Вони не захищені належним чином, тому зловмисники, перебуваючи в одній мережі з іншими користувачами, можуть перехоплювати різні ваші дані. Метою зловмисників зазвичай є здійснення кібератак, злам акаунтів, викрадення коштів на рахунках тощо.

Щоб убезпечити свої дані, дотримуйтеся таких порад:

користуйтеся мобільним інтернетом від вашого оператора (Hotspot), краще не підключатися до загальнодоступної мережі Wi-Fi;

не здійснюйте банківські операції під час підключення до загальнодоступної мережі Wi-Fi;

не використовуйте ті мережі, що просять авторизуватися за номером телефону, адресою електронної пошти або через соціальні мережі, адже в такий спосіб ви надаєте більше особистої інформації і цим можуть скористатися зловмисники;

вимкніть опцію автоматичного підключення до загальнодоступних мереж Wi-Fi;

використовуйте VPN-сервіси під час підключення до загальнодоступних мереж Wi-Fi.

Який VPN-сервіс обрати та більше порад про платіжну безпеку — читайте на сайті НБУ та Держспецзв’язку за посиланням: https://promo.bank.gov.ua/payment-security/