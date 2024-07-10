Слабкість, сухість у роті та горлі, підвищена температура, біль у животі, блювота й діарея, незначне сечовипускання або його відсутність — це типові симптоми гострих кишкових інфекцій, які є одними з найпоширеніших інфекційних захворювань, що активізуються влітку та можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо в дітей, застерігають у МОЗ.

Кишкові інфекції передаються через вживання зараженої їжі чи води, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки та предмети побуту. Найчастіше збудники кишкових інфекцій містяться у сирій їжі тваринного походження (м’ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти), в немитих фруктах і овочах.

Люди старшого віку та діти раннього або дошкільного віку перебувають у групі ризику. Для прикладу, в дітей швидко розвивається зневоднення (дегідратація), і їм обов’язково потрібна допомога лікаря.

Найчастіше факторами передачі кишкової інфекції стають готові страви та кондитерські вироби, молоко та молочні продукти, яйця. Щоб захистити себе та своїх дітей від гострих кишкових інфекцій, достатньо виконувати прості профілактичні дії та в разі нездужання обов’язково звертатися до лікаря.

Профілактика ГКІ: