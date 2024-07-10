Відомо, що азотні добрива застосовують навесні на початку росту рослин, бо вони сприяють наростанню зеленої маси.

А от влітку настає час фосфорно-калійних. Та є категорія городини, якій азотні показані протягом усього сезону. Це — зелень. Свого часу в мене дуже добре родили салат і рукола, а от із кропом була біда, хоча перепробував безліч сортів. Став підживлювати азотними добривами — і вся моя зелень почала рости як на дріжджах. Для себе обрав сульфат амонію — він недорогий (у нас продається по 70 грн за кг) і зручний у використанні: добре розчинний, не злежується, не випаровується, можна застосовувати в рідкому та сухому вигляді. Амонійну сіль використовую на всіх етапах росту. Особливо корисна вона для отримання другого врожаю після зрізання зелені. Середня норма внесення — 30–40 г на кв.м. Або 50 г на 10 л води.

Застосування добрива припиняю за 2 тижні до збору врожаю, щоб у зелені не накопичувались нітрати.

У саду сульфат амонію використовую також. У складі цього добрива міститься сірка, яка добре впливає на якість плодів, робить їх соковитішими та смачнішими й запобігає передчасному псуванню.

Петро КОМПАНЕЦЬ. Хмельницька обл.