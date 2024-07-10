Чудовий гарнір до смаженого м’яса та шашликів — маринована цибуля. Оптимальний баланс кислоти та солодкості, апетитний хрускіт і відсутність характерної гіркоти робить таку закуску незамінною. Також маринована цибуля може стати інгредієнтом різноманітних салатів. І це точно цікавіше, ніж класти її сирою! Ось побачите: навіть найпростіше поєднання огірків із помідорами та зеленню в компанії з маринованою цибулею заграє зовсім іншими барвами.

ЯК У ШАШЛИЧНІЙ

1 велика цибулина; 4–5 гілочок кропу; по 1 столовій ложці солі та цукру; 3 столові ложки оцту (9%); 1 склянка води (приблизно 230 мл).

Цибулю нашаткувати дуже тонкими кільцями. Для маринаду з’єднати сіль, цукор, оцет і воду. Викласти в скляну ємність (банку) цибулю, посічений кріп, залити маринадом. Банку струснути, поставити в холодильник мінімум на 3 год.

Смакуватиме з оселедцем, маринованими грибами, м’ясом і в салатах.

САЛАТ ІЗ ЦИБУЛІ

450 г цибулі; 0,5 чайної ложки насіння гірчиці; 1 чайна ложка коріандру (горошком); 20–25 горошин чорного перцю; 6 столових ложок олії; 2–3 зубчики часнику; 1 чайна ложка солі; 1 чайна ложка меленої паприки; 3 столові ложки яблучного оцту; 1 чайна ложка меду.

Цибулю нашаткувати дуже тонкими півкільцями. У мисці з’єднати паприку, оцет, мед, перемішати. Цибулю перекласти в миску, полити маринадом, перемішати. Залишити на 15 хв. У ступці подрібнити коріандр, гірчицю та перець.

У сковорідці розігріти олію, обсмажити пластинки часнику до рум’яності, наприкінці зубчики забрати.

До маринованої цибулі додати сіль, спеції, полити ще гарячою олією. Перемішати, перекласти в скляну банку. Поставити в холодильник на 3–4 год., але краще на ніч.

З КЕТЧУПОМ І ЗЕЛЕННЮ

3 цибулини (краще червоні); пучечок кінзи; 4 столові ложки кетчупу; чорний мелений перець; 2 столові ложки соку лимона; сіль.

Цибулю нашаткувати тонкими півкільцями. Викласти в банку. Додати кетчуп, який вам до вподоби. Викласти посічену кінзу. Посолити, поперчити, влити сік лимона, перемішати. За бажанням можна вичавити 2–3 зубчики часнику. Готова така цибуля вже через 1 год. Можна подавати замість соусу до м’яса.