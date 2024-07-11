1. Військово-обліковий документ у «Резерв+» ні на що не впливає

У Міноборони наголошують, що це міф, оскільки «Резерв+» та ЦНАП генерують однакові документи. З 18 червня їх прирівнюють до військового квитка та тимчасового посвідчення. З документом у «Резерв+» можна навіть перетинати кордон, що кілька тижнів тому підтвердив речник ДПСУ Андрій Демченко.

2. Якщо оновити дані, то відразу отримаєш статус «У розшуку»

Статус «У розшуку» з’являється не через оновлення даних. ЦНАП і ТЦК не дадуть іншого результату. Це відбувається, бо, наприклад, людині вручили повістку, а вона по ній не з’явилася. Відтак порушила закон, і тому її оголосили в розшук. А завдяки застосунку можете дізнатися про потенційну проблему онлайн, а не під час затримання відповідними органами. До речі, й такого поняття, як електронна повістка, не існує в законі про мобілізацію.

3. Дані можуть вкрасти

Застосунок пройшов усі необхідні безпекові перевірки і має сертифікат комплексної системи захисту інформації (КСЗІ). По-друге, він лише відображає інформацію з реєстру «Оберіг» і не зберігає її на власних серверах. Дані з ЦНАП і «Резерв+» потрапляють до єдиного місця — реєстру «Оберіг», доступ до якого є лише в уповноважених органів.

4. Відстежує геолокацію

У будь-якому смартфоні можна перевірити, які застосунки мають доступ до геоданих або їх запитують, і ви особисто можете перевірити, що в «Резерв+» немає жодної потреби в геолокації.